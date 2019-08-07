Белла Хадід і The Weeknd знову розірвали стосунки: подробиці розставання

Відома американська модель, "ангел" Victoria's Secret і обличчя багатьох популярних брендів Белла Хадід знову порвала стосунки зі своїм бойфрендом, знаменитим співаком The Weeknd. 22-річна зірка подіумів вже вдруге розстається з Ейбелем Маккоеном.

Про розрив зіркової пари повідомляє видання "E! Online".

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Як зазначається у джерелі, ідилії, яку демонстрували Белла Хадід і співак The Weeknd, настав кінець. Причиною розколу стала відстань, яка була невід'ємною частиною життя знаменитостей через їхні робочі графіки. Інсайдери іноземного видання повідомили, що і Белла, і Ейбел наразі зайняті кар'єрою і роботою, через що проводили мало часу разом і багато конфліктували.

Зараз вони знаходяться в різних місцях, фізично і подумки. Белла готується до роботи на Тижні моди, а Ейбел працює над музикою і своїм майбутнім акторським дебютом. Останнім часом вони часто сперечалися,

– зазначається у джерелі.

Також інсайдер додав, що, бувало, зірки не бачилися місяцями і саме це призвело до рішення розірвати відносини. Варто відзначити, що останній спільний вихід Белли Хадід і The Weeknd відбувся ще навесні 2019.

Що відомо про стосунки Белли Хадід і The Weeknd? Про роман знаменитостей вперше заговорили у 2015 році. Як пізніше стало відомо, саме з того часу він бере свій початок. Однак у 2017 році співак The Weeknd закрутив роман з поп-виконавицею і акторкою Селеною Гомес. Майже рік тривали їхні стосунки, після чого вона повернулася до Джастіна Бібера, а Ейбел Маккоен помирився з моделлю Беллою Хадід. У квітні 2018 року їх підловили на поцілункові, а в травні заговорили про відновлення відносин. Зірки довго приховували своє возз'єднання від фанатів, однак з часом відкрили прихильникам свій роман. Їхнє відновлення як пари тривало до серпня 2019 року.