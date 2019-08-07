Белла Хадід і The Weeknd знову розірвали стосунки: подробиці розставання

334 Читать новость на русском
Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадід і The Weeknd / https://www.refinery29.com

Відома американська модель, "ангел" Victoria's Secret і обличчя багатьох популярних брендів Белла Хадід знову порвала стосунки зі своїм бойфрендом, знаменитим співаком The Weeknd. 22-річна зірка подіумів вже вдруге розстається з Ейбелем Маккоеном.

Про розрив зіркової пари повідомляє видання "E! Online".

Читайте також: З французьким шиком: розкішна Белла Хадід знялася для обкладинки Elle

Як зазначається у джерелі, ідилії, яку демонстрували Белла Хадід і співак The Weeknd, настав кінець. Причиною розколу стала відстань, яка була невід'ємною частиною життя знаменитостей через їхні робочі графіки. Інсайдери іноземного видання повідомили, що і Белла, і Ейбел наразі зайняті кар'єрою і роботою, через що проводили мало часу разом і багато конфліктували.

Зараз вони знаходяться в різних місцях, фізично і подумки. Белла готується до роботи на Тижні моди, а Ейбел працює над музикою і своїм майбутнім акторським дебютом. Останнім часом вони часто сперечалися,
– зазначається у джерелі.

Також інсайдер додав, що, бувало, зірки не бачилися місяцями і саме це призвело до рішення розірвати відносини. Варто відзначити, що останній спільний вихід Белли Хадід і The Weeknd відбувся ще навесні 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

Що відомо про стосунки Белли Хадід і The Weeknd? Про роман знаменитостей вперше заговорили у 2015 році. Як пізніше стало відомо, саме з того часу він бере свій початок. Однак у 2017 році співак The Weeknd закрутив роман з поп-виконавицею і акторкою Селеною Гомес. Майже рік тривали їхні стосунки, після чого вона повернулася до Джастіна Бібера, а Ейбел Маккоен помирився з моделлю Беллою Хадід. У квітні 2018 року їх підловили на поцілункові, а в травні заговорили про відновлення відносин. Зірки довго приховували своє возз'єднання від фанатів, однак з часом відкрили прихильникам свій роман. Їхнє відновлення як пари тривало до серпня 2019 року.

blog_ava
Загибель чотирьох воїнів на Донбасі: у ЗСУ розповіли про обставини трагедії
сьогодні
10449
Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід Зіркові розлучення Victoria's Secret
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
6 серпня 17:21 Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
448
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
6 серпня 11:10 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
1225
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
6 серпня 09:21 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
32817
Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
5 серпня 21:00 Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
Марта Вересюк 980
"Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
5 серпня 16:34 "Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували
Юлія Ліпенцева 1004
Новини
Більше новин
Залиште відгук