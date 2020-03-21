Белла Хадід оголила груди та порадила заняття на карантині: пікантне фото 18+

Модель зі світовим ім'я одна з тих зірок, які активно закликають суспільство залишатися вдома на час карантину. Увагу до проблеми Белла Хадід вирішила привернути власним тілом. Натхненний допис вона доповнила пікантним кадром, на якому позувала топлес.

На особистій сторінці в інстаграмі 23-річна американська модель вже неодноразово реагувала на пандемію коронавірусу. Белла Хадід, яка зважилася на самоізоляцію, емоційно закликала шанувальників повторювати її досвід. Вона порадила, чим можна зайнятися на карантині.

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Мотиваційний допис модель доповнила гарячим фото. Белла Хадід зробила знімок, сидячи перед дзеркалом. На ній широкі домашні штани, чорні кросівки та кепка. Зірка вирішила позувати топлес, прикривши оголені груди рукою з буріто. Менше ніж за добу світлина набрала понад 900 тисяч вподобань.

"Я і моє буріто кажуть вам залишитися вдома! Не лише заради себе, але й для всього світу та всіх людей, яких ви любите. Це божевільно, адже це все, що нам потрібно зробити, щоб уповільнити цей вірус. І люди все ще не розуміють цього. Не будьте егоїстичними", – висловилася модель.

Поради від Белли Хадід, чим зайняти себе на карантині:

медитуйте

розважайтеся з котом, собакою чи рибкою

навчіться в'язати

напишіть своїй мамі

пам'ятайте про TikTok

помийте руки

Станом на 21 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 11 402 людини. Загальна кількість інфікованих – 275 452 людини по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 88 тисяч людей.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу