Белла Хадід підірвала мережу спокусливим відео

23-річна американська модель, яка часто демонструє своє звабливе тіло, поділилася кардами, на яких засмагає на Карибських островах у сорочці на голе тіло. Відео викликало шквал захопливих коментарів від шанувальників.

Нещодавно Белла Хадід відпочивала на Карибських островах у компанії зіркових друзів. Серед колег, які відправилися на курорт з красунею, моделі Кендалл Дженнер та Джоан Смоллс. Зірка показала чимало спокусливих образів, якими хизувалася на вечірках впродовж відпустки.

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На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося архівне відео. На ньому модель спочатку зав'язує волосся у тугий хвіст, прикрасивши його масивною червоною квіткою. Далі дівчина еротично позує на камеру.

Вона одягнена у джинсовій сорочці з чорними хрестами, білих стрінгах та сонцезахисних окулярах, дизайнером яких виступила у співпраці з легендарним американським брендом Chrome Hearts.

Варто зазначити, що Белла Хадід вже неодноразово хизувалася засмаглим тілом на узбережжі Карибського моря. Вона демонструвала не менш відверті "аутфіти" під час відпочинку на пляжі та вечірніх виходів.