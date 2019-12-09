Белла Хадід похизувалася тілом у прозорому топі: спокусливі фото

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Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

23-річна американська модель відпочиває на Карибських островах у компанії зіркових друзів. Серед колег, які відправилися на курорт з красунею, моделі Кендалл Дженнер та Джоан Смоллс. Белла Хадід показала прихильникам цілу серію звабливих світлина з морського узбережжя.

Белла Хадід вирішила насолодитися розкішним відпочинком сповна. Після виснажливих показів та частих перельотів вона ніжиться на пляжі, насолоджується заходами сонця під час прогулянки яхтою, катається на водному мотоциклі та не забуває про світські виходи у спокусливих вбраннях. 

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Для однієї з вечірніх прогулянок узбережжям Карибського моря красуня обрала відвертий образ. Вона одягла білі штани та прозорий топ. Під нього модель вирішила не підбирати бюстгальтера, продемонструвавши свої груди.

Для доповнення образу вона обрала золотий ланцюжок та рожеві окуляри від легендарного американського бренду Chrome Hearts. Окуляри "Hellz Bellz" були розроблені знаменитістю у колаборації зі світовим  лейблом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Балла Хадід проганяє думки про зиму, засмагаючи на піщаних пляжах у компанії відомих моделей та з вишуканими напоями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Белла Хадід
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