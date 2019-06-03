Белла Хадід показала розкішну фігуру в купальнику: сексапільні фото

938 Читать новость на русском
Белла Хадід в купальнику
Белла Хадід в купальнику / Instagram / @bellahadid

Знаменита модель Белла Хадід розбурхала мережу новою серією пікантних фото. На кадрах манекенниця зблизька засвітила свою ідеальну фігуру, поставши перед камерою у купальнику.

Пляжне вбрання Белла Хадід приміряла не для відпочинку, а для чергової гарячої зйомки. Згідно з дописом, знаменитий глянець Vogue запросив її стати головною героїнею нового випуску, на що зірка відповіла згодою. Для сексуальної пляжної зйомки Белла вбрала коричневе бікіні, що підкреслило її приголомшливу фігуру. 

Читайте також: Белла Хадід стала зіркою іспанського Vogue: спокусливі фото

Автором серії світлин була фешн-фотограф Зої Гросман. На кадрах, опублікованих на Instagram-сторінці, Белла Хадід постала у незвичному ракурсі, що додало оригінальності її пляжній фотосесії. Манекенниця вмостилась на дерев'яній дошці для серфінгу, показавши зблизька свою сексуальну фігуру. При цьому тіло Белли покрили спеціальним лосьйоном, який надав шкірі спокусливого блиску. 

Це вже вп'яте за рік Белла Хадід співпрацює із Vogue. Цього разу вона прикрасила іспанський випуск журналу, продемонструвавши літній настрій та образи. Гарячі знімки вже отримали чималу популярність у мережі. 


Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід знялась дл іспанського Vogue
Белла Хадід знялась для іспанського Vogue / Instagram / @bellahadid


Спокуслива фотосесія Белли Хадід / Instagram / @bellahadid

blog_ava
Вбивство хлопчика поліцейськими: в Києві проходить акція протесту під МВС – промовисті фото
3 червня
5842
Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 червня 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
699
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
3 червня 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 530
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
545
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 497
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
1 червня 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
3006
Новини
Більше новин
Залиште відгук