Белла Хадід показала розкішну фігуру в купальнику: сексапільні фото

Знаменита модель Белла Хадід розбурхала мережу новою серією пікантних фото. На кадрах манекенниця зблизька засвітила свою ідеальну фігуру, поставши перед камерою у купальнику.

Пляжне вбрання Белла Хадід приміряла не для відпочинку, а для чергової гарячої зйомки. Згідно з дописом, знаменитий глянець Vogue запросив її стати головною героїнею нового випуску, на що зірка відповіла згодою. Для сексуальної пляжної зйомки Белла вбрала коричневе бікіні, що підкреслило її приголомшливу фігуру.

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Автором серії світлин була фешн-фотограф Зої Гросман. На кадрах, опублікованих на Instagram-сторінці, Белла Хадід постала у незвичному ракурсі, що додало оригінальності її пляжній фотосесії. Манекенниця вмостилась на дерев'яній дошці для серфінгу, показавши зблизька свою сексуальну фігуру. При цьому тіло Белли покрили спеціальним лосьйоном, який надав шкірі спокусливого блиску.

Це вже вп'яте за рік Белла Хадід співпрацює із Vogue. Цього разу вона прикрасила іспанський випуск журналу, продемонструвавши літній настрій та образи. Гарячі знімки вже отримали чималу популярність у мережі.



Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід знялась для іспанського Vogue / Instagram / @bellahadid