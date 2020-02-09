Белла Хадід покрасувалася на подіумі в прозорій сукні: пристрасне відео

Американська модель Белла Хадід вже встигла пройтися подіумами найвідоміших брендів. Вона позує в еротичних фотосесіях, хизуючись своєю стрункою фігурою. Белла є однією з тих моделей, які в будь-яких образах виглядають неперевершено.

Днями манекенниця дефілювала подіумом Tom Ford, де продемонструвала привабливий образ. Дівчина вражає своєю спокусливістю та впевненістю. Вона опублікувала відео з показу на своїй сторінці в інстаграмі. Підписники активно обговорюють образ ікони стилю в коментарях.

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Дефіле відбулося в американській модній столиці, де стартував Тиждень моди. Белла Хадід бере активну участь в одній із найбільш очікуваніших подій в модній індустрії.

На подіумі вона одягнута в сріблясту прозору сукню. Шию моделі прикрашав великий чорний бант, проте йому не вдалося приховати оголені груди Хадід. Зірка поєднала такий образ із взуттям чорного кольору на високих підборах та зробила макіяж з акцентом на очі.