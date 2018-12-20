Белла Хадід про модельну конкуренцію і секрети свого успіху: відеоінтерв'ю

За версією Forbes 22-річна Белла Хадід входить в десятку найбільш високооплачуваних моделей 2018 року. Вона успішно співпрацює зі світовими брендами та є однією з "ангелів" популярного шоу Victoria’s Secret. Про кар'єрний шлях та конкуренцію між моделями вона розповіла в інтерв'ю для Vogue.

Відеоінтерв'ю з 22-річною моделлю з’явилось на YouTube-каналі популярного глянцю. Белла Хадід відповіла на 73 питання журналіста глянцю Vogue, серед яких було чимало запитань про модельну кар'єру.

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Під час відеозйомки Белла готувалась до кінної прогулянки. Вона, як і її мама, Йоланда Хадід, захоплюється їздою верхи. Белла з задоволенням показала своїх улюбленців і їхню стайню, мило говорила з тваринами, годувала та заодно спілкувалась з кореспондентом. На питання, що на її думку є найскладнішою частиною у вибраній діяльності, вона відповіла, що повага оточуючих однолітків.

Найскладніше – завоювати повагу ровесників. Серед моделей є чимало красивих дівчат, але якщо ви не можете бути милим і заодно старанно працювати, то вам немає що робити у цьому бізнесі,

– зізналась модель.



Белла Хадід / Скріншот з відеоролика

До слова, сестра Белли Джіджі в одному зі своїх інтерв'ю дала подібну відповідь, у якій теж йшлося про те, як важливо відчувати повагу зі сторони колег-однолітків.

Багато дівчат приїжджають з різних куточків світу, працюють над собою і відсилають гроші своїм сім’ям, як це колись робила моя мама. І мені хочеться стояти поруч із ними за лаштунками і відчувати, що вони поважають мене і знають, що я не намагаюся зайняти їхнє місце,

– прокоментувала Джіджі Хадід.

Дивитись інтерв'ю з Беллою Хадід (відео):