Белла Хадід розляглася на підлозі музею, позуючи для обкладинки Vogue: вражаюче фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @nlvogue

На рахунку 22-річної Белли Хадід чимало обкладинок для відомих глянців, кожна наступна з яких не менше особлива, ніж попередня. До прикладу, на підлозі національного нідерландського Рейксмузею відома модель розляглася вперше. Однак такий жест має своє пояснення.

Напередодні, 7 жовтня, на інстаграм-сторінці нідерландського Vogue з'явився анонс свіжої обкладинки з американською моделлю голландського походження. Адже, як відомо, мама Белли Хадід, Йоланда, народилася та виросла у Південній Голландії. Тож, напередодні дня народження героїні нового випуску представники глянцю опублікували кілька її кадрів та відео.

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Вони заявили, що з гордістю представляють лицеву сторінку, для якої знялася Белла Хадід. Що цікаво, зйомка для свіжого номера проходила у національному нідерландському Рейксмузеї. Листопадовий випуск присвячений творчості місцевого художника Рембрандта ван Рейна, оскільки 4 жовтня цього року виповнилося 350 років з дня його смерті.

На фото Белла Хадід позує на фоні його портрета Йоганнеса Втенбогарта, який є чи не найвідомішою картиною Рембрандта. Аби розбавити серйозність випуску, Белла зручно вмостилася на підлозі, піднявши ногу вверх і весело усміхаючись на камеру фотографа Сіна Томаса (Sean Thomas).

Белла Хадід
Белла Хадід для нідерландського Vogue / Instagram / @nlvogue

Також для цифрового випуску американська модель з голландським корінням проїхалася по подвір'ї музею на вінтажному велосипеді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Netherlands (@nlvogue)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Vogue Белла Хадід
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