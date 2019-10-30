Белла Хадід спокусливо оголила груди на камеру: відверте фото

615 Читать новость на русском
Белла Хадід оголила груди
Белла Хадід оголила груди / Інстаграм

Популярна американська модель Белла Хадід, яка у свої 23 роки вже завоювала найкращі подіуми світу та активно знімається для реклами престижних брендів, вирішила здивувати прихильників відвертим фото.

На новій світлині Белла постала в домашньому амплуа, стильно зібраному у хвіст волоссі та природному мейку. Зірка опублікувала 3 фото у різних ракурсах.

Читайте також: Белла Хадід звабливо роздяглася для нового номера Vogue: сексуальні фото моделі

Фото без білизни сподобалися шанувальникам, тож вони одразу засипали модель позитивними відгуками. "Моя чудова", "Бездоганна", "Ти – ангел", "Неймовірна красуня", "Яке розкішне волосся", "Люблю тебе, Белла", – пістріли позитивні коментарі під фото в інстаграмі. Не оминула фото доньки і її знаменита мама Йоланда Хадід. Жінка лаконічно написала під дописом "Приголомшлива".

Сама ж Белла зазначила під фото, що після 40 годин в літаку цього тижня, дуже приємно повернутися у Нью-Йорк на один день.


Белла Хадід здивувала своїм образом / @bellahadid


Модель показала відверту світлину / @bellahadid

blog_ava
Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський
сьогодні
6200
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Белла Хадід
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
сьогодні 17:12 Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
Квітослава Туз 369
Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
сьогодні 12:01 Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
Юлія Михайлова 5796
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
29 жовтня 20:03 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 120694
Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
29 жовтня 19:06 Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
Квітослава Туз 552
Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
29 жовтня 14:01 Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
Олена Левчук 5993
Новини
Більше новин
Залиште відгук