Белла Хадід спокусливо оголила груди на камеру: відверте фото

Популярна американська модель Белла Хадід, яка у свої 23 роки вже завоювала найкращі подіуми світу та активно знімається для реклами престижних брендів, вирішила здивувати прихильників відвертим фото.

На новій світлині Белла постала в домашньому амплуа, стильно зібраному у хвіст волоссі та природному мейку. Зірка опублікувала 3 фото у різних ракурсах.

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Фото без білизни сподобалися шанувальникам, тож вони одразу засипали модель позитивними відгуками. "Моя чудова", "Бездоганна", "Ти – ангел", "Неймовірна красуня", "Яке розкішне волосся", "Люблю тебе, Белла", – пістріли позитивні коментарі під фото в інстаграмі. Не оминула фото доньки і її знаменита мама Йоланда Хадід. Жінка лаконічно написала під дописом "Приголомшлива".

Сама ж Белла зазначила під фото, що після 40 годин в літаку цього тижня, дуже приємно повернутися у Нью-Йорк на один день.



Белла Хадід здивувала своїм образом / @bellahadid



Модель показала відверту світлину / @bellahadid