Белла Хадід святкує 23-річчя: 8 маловідомих фактів про найуспішнішу модель сьогодення

Подіуми, покази, перельоти і контракти – саме так у кількох словах можна описати життя Белли Хадід. Через публічний стиль життя майже за кожним її кроком пильно стежать папараці, однак у шафі гарячої американки все ж є кілька фактів, які вам точно було б цікаво дізнатися. Тому в день народження моделі ми підготували для вас невелику підбірку з цікавими свідченнями про зірку світових подіумів.

Вона ретельно приховує своє особисте життя і під час кожного виходу блискуче усміхається на камеру папараці. Белла з високо піднятою головою ігнорує гучні заяви щодо її "забезпеченої кар'єри" та із задоволенням прикрашає обкладинки успішних глянців. Дівчина точно знає, як йти до своєї мети, незважаючи на те, що має багато гідних суперниць, а також на те, що виросла в заможній сім'ї матері-телеведучої та батька-мільйонера.

Читайте також: Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ

23-річна американка кілька разів отримувала нагороду "модель року", а в 2016 році увійшла в 50 найкращих моделей світу. У списку Forbes зайняла 9 місце у категорії найбільш високооплачуваних зірок подіуму, а станом на 2019 рік Белла Хадід представляє не один відомий бренд.

Оскільки її ім'я вже давно стало брендом, а про прізвище знають у кожному куточку світу, відомих фактів про модель є досить багато, зокрема, всі вище перераховані. Однак, як і в кожної звичайної людини, у Белли Хадід є кілька історій, родом з дитинства чи юності, про які вона віддає перевагу мало говорити. У двадцять третій день народження успішної моделі редакція LifeStyle 24 підібрала для вас найкращі факти про іменинницю.

Маловідомі факти про Беллу Хадід

1 . Белла Хадід сповідує іслам

Незважаючи на те, що вона з легкістю і з задоволенням виблиcкує на подіумі Victoria's Secret, з народження Белла Хадід є мусульманкою. У 2017 році сестри Хадід вийшли на вулиці Нью-Йорка, протестуючи наказ Дональда Трампа, який заборонив в'їзд у США жителям семи мусульманських країн. Пізніше модель зробила гучну заяву про своє віросповідання, заявивши, що гордиться тим, що сама сповідує іслам. Дівчина навіть подякувала своєму батькові, завдяки якому успадкувала одну з трьох найпопулярніших релігій у світі.



Белла та Джіджі Хадід протестують закон проти в'їзду мусульман у США / Twitter / @GiGiHadid

Річ у тім, що Белла народилася у сім'ї американської моделі з голландським корінням Йоланди ван де Герік та мультимільярдера палестинського походження Мохамеда Хадіда. Батько моделі переїхав до Штатів, коли йому було 14 років, проте до сьогодні він залишається вірним своєму віросповіданню, яке передав своїм дітям.



Белла Хадід з батьком Мохамедом / Instagram / @mohamedhadid

2. Працювала офіціанткою у підлітковому віці

Незважаючи на те, що її сім'я завжди вважалася однією з найбагатших у США, дівчина не боялася роботи та звичайних професій. У чотирнадцять років вона працювала в одному з літніх барів у Малібу. Робота майбутньої моделі в Sunlife Organics полягала у прийомі замовлень та вичавлюванні натурального соку (фрешу) для клієнтів.

Я робила все: видавлювала сік, рахувала готівку, мила посуд. Мені подобалася незалежність, яку я отримала після того, як в мене з'явилися мої власні гроші,

– зізналася якось Белла Хадід.

Пізніше вона влаштувалася офіціанткою в інше кафе, після чого її улюбленою їжею стали, не повірите, гамбургери.

3. Одного разу була заарештована за пиятику

У віці 17 років Белла Хадід сіла за кермо машини в нетверезому стані. У той же вечір вона порушила правила дорожнього руху, не зупинившись на знакові "Стоп", а також мало не в'їхала в патрульну машину. За кермом поліцейського автомобіля виявився шериф округу, тому відповідальності за скоєне було не уникнути. Вміст алкоголю в крові Белли Хадід вдвічі перевищував норму. Після цього місцева поліція засудила її до 25 годин громадських робіт і 20 годин відвідування зібрань алкоголіків.



Белла Хадід за кермом / Instagram / @bellahadid

4 . Страждає на хворобу Лайма

У 2016 році в Белли Хадід діагностували інфекційну хворобу, на яку страждає також її 55-річна мама Йоланда Хадід і 20-річний брат Анвар Хадід. Захворювання характеризується місцевим почервонінням шкіри, а спровокувати його можуть укуси кліщів. Ця недуга вражає опорно-руховий апарат, а також нервову систему та серце. Саме це захворювання посприяло кардинальним змінам у житті моделі.

5 . Мріяла стати вершницею, а не моделлю

З раннього дитинства обидві сестри Хадід займалися кінним спортом, любов до якого їм прищепила їхня мама Йоланда. Однак пізніше Джіджі вирішила будувати кар'єру моделі, а от Белла стояла на своєму і мріяла стати чемпіонкою у цій галузі. У 2015 році вона заявила, що братиме участь в Олімпійських іграх 2016 року. Проте саме у цей час хвороба Лайма почала прогресувати і Белла не змогла тренуватися. Їй довелося відмовитися від участі і обрати інший напрямок роботи у житті. Саме після цього у неї з'явилося кілька захоплень, одне з яких переросло в успішну кар'єру та хороший заробіток.



Белла Хадід захоплюється кінним спортом / Instargam / @bellahadid

Якось під час інтерв'ю для Vogue вона показала стайню та своїх улюблених коней, за якими часто доглядає сама. Незважаючи на те, що з кар'єрою вершниці Белла покінчила, вона продовжує займатися кінним спортом у вільний від роботи час.

6. Захоплювалася фотографією

У той час, коли Белла переїхала до Нью-Йорка, її сестра Джіджі вже користувалася популярністю у редакторів журналів та організаторів модних показів. Тільки от молодша з сестер Хадід вирішила, що її зовнішність далека від стандартів сучасної fashion-індустрії і вирішила зайнятися фотографією.

Вона вступила до Нової школи дизайну Парсонса, де після закінчення курсу отримала диплом fashion-фотографа. Ба більше, якось Белла Хадід зізналася, що після завершення кар'єри моделі планує серйозно зайнятися фотографією.

7. Перефарбувала волосся, щоб уникнути порівнянь з сестрою

Після того, як Белла Хадід вирішила сконцентруватися на кар'єрі моделі, вона перефарбувалася у темний колір. Адже, як відомо, від природи у молодшої Хадід білявий відтінок, як і в її сестри Джіджі, яка вирішила залишитися зі своїм натуральним кольором волосся. Тому, аби уникнути порівнянь, Белла вирішила поповнити ряди брюнеток.

У мене просто темніша особистість. Моя сестра блондинка, а я брюнетка, це гарна розлука,

– заявила якось Белла.



Белла і Джіджі Хадід

Що цікаво, у дитинстві сестри Хадід дійсно відрізнялися характерами. До прикладу, Джіджі була слухняною дитиною, яка добре вчилася, а от Белла полюбляла влаштувати скандал і принести додому двійку.

8. Ненавидить порівняння з Дженніфер Лоуренс

Успішних знаменитостей часто порівнюють з їхніми колегами чи просто іншими зірками, намагаючись знайти якусь схожість. Після того, як Белла нарешті добилася того, що її припинили порівнювати з сестрою Джіджі, на заміну їй з'явилася акторка Дженніфер Лоуренс. В одному з інтерв'ю успішна модель зізналася, що, буває, їх порівнюють з голлівудською зіркою по кілька разів на день, однак вона не бачить між ними нічого спільного.

Я навіть не знаю, чи відомо їй про це. Але якось у нас був зоровий контакт і я навіть потиснула їй руку при вході і подумала, як це дивно, що нас порівнюють,

– пригадала Белла зустріч з Лоуренс на Met Gala 2015 року.



Белла Хадід і Дженніфер Лоуренс