Белла Хадід та Емілі Ратажковскі вийшли на подіум у міні-вбраннях від Versace: ефектні фото

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Белла Хадід та Емілі Ратажковскі вийшли на подіум у міні-вбраннях від Versace: ефектні фото

У Мілані проходить одна з найбільш очікуваних подій у світі – італійський Тиждень моди. Відтак на подіумі з'явились знамениті моделі Белла Хадід, Емілі Ратажковскі та Кайя Гербер, які представили новинки від Versace.

Знамениті моделі під час Тижнів моди отримують десятки пропозицій від іменитих брендів. Однак не всі дизайнери можуть заманити манекенниць на своє шоу. У Донателли Версаче, ймовірно, не виникає таких труднощів, адже її марка одягу – одна з найпопулярніших у світі. 

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12 січня в Італії відбувся грандіозний показ нової колекції Versace. Презентація лінійки вбрання була організована в рамках Тижня моди в Мілані. 

На подіум очікуваного показу вийшли знамениті моделі. Зокрема, "ангел" Victoria's Secret Белла Хадід та американська зірка Емілі Ратажковскі. Манекенниці приміряли чорні міні-вбрання, які підкреслили їх стрункі фігури. 

Музичне шоу Versace в Мілані сьогодні! Немає такої енергії, як у Versace! Ви – чудові,
– поділилась враженнями Белла Хадід. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

А от Емілі Ратажковскі, яка вважається однією із найсексуальніших моделей світу, дісталась міні-сукня від Versace із мереживом. Модель почувалась дуже впевнено на подіумі у брендовому вбранні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Окрім цього, під час показу нової колекції Versace засвітилась донька Сінді Кроуфорд – Кайя Геребер. Перспективна модель приміряла скромніше вбрання з чорно-білим піджаком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Белла Хадід Мода Емілі Ратажковскі Кайя Гербер
Джерело: 24 Канал
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