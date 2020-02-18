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Белла Хадід та її мама відвідали модну вечірку в Лондоні: фото

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Белла Хадід та її мама / Фото: Getty Images

Американська модель Белла Хадід вже встигла пройтися подіумами найвідоміших брендів. Проте зірка не тільки дефілює, а й стає гостею модних заходів. Разом із мамою вона відвідала Тиждень моди в Лондоні.

В рамках лондонського тижня моди відбулася презентація нового випуску глянцю LOVE. На цю вечірку прийшла Белла Хадід та її мама Іоланда Хадід. Саме Белла стала зіркою юбличчям обкладинки номера.

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23-річна модель охоче позувала перед камерами з журналом в руках. Для цього світського виходу вона обрала водолазку білого кольору з вирізами та блакитні джинси з високою талією. Таке вбрання знаменитість поєднала з чорними туфлями на високих підборах. Волосся Белла зібрала та зчепила ззаду шпилькою. На обличчі зробила легкий макіяж в природних тонах.

Белла Хадід
Белла Хадід на презентації нового випуску журналу LOVE / Instagram / @thelovemagazine

Її 56-річна мама була одягнена в стильний картатий костюм, під яким була сорочка нюдового кольору. Додала до вбрання бежеві лаковані чоботи на підборах. Серед аксесуарів вона обрала мініатюрні сережки. Завершила образ акуратною зачіскою та природним макіяжем з акцентом на очах, додавши блискучі тіні.

Белла Хадід та її мама
Белла Хадід та Іоланда Хадід на лондонському тижні моди / Фото: Getty Images
Белла Хадід
Белла Хадід позує з журналом LOVE / Instagram / @thelovemagazine
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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Белла Хадід Стиль і мода
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