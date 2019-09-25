Белла Хадід вийшла на подіум у провокативному вбранні: фото і відео

Популярний бренд Mugler презентував свою нову колекцію одягу, яка відзначилась пікантними провокаціями. Зіркою фешн-події стала американська модель Белла Хадід, засвітивши на подіумі дуже сексуальне вбрання.

Тиждень моди в Парижі привертає увагу всіх світових ЗМІ та громадськості. Один за одним популярні бренди презентують свої нові колекції. Винятком не став і Mugler, який запросив до співпраці Анну Клівленд та її доньку Пет, а також запальну Беллу Хадід. Саме американка стала головною зіркою вечору, продемонструвавши сміливі новинки дизайнерів.

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Модель відкривала показ у комплекті, створеному в білизняному стилі. Образ складався із прозорого корсета, чорного болеро, трусів та колготок. Сексуальний вигляд Белли Хадід стилісти доповнили зачіскою із металевим шиньйоном.

Загалом у новій колекції Mugler було чимало новинок у білизняному стилі, сексуальних мінісуконь та яскравих комплектів з шортів і топів. Окрім цього, креативний директор бренду Кейсі Кадволладер вирішив продовжувати експерименти із шарфами-рукавичками. Саме цей аксесуар став головним у колекції.