Белла Хадід вийшла на подіум у провокативному вбранні: фото і відео

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Белла Хадід на показі колекції Mugler
Белла Хадід на показі колекції Mugler / Instagram / @cadwallader

Популярний бренд Mugler презентував свою нову колекцію одягу, яка відзначилась пікантними провокаціями. Зіркою фешн-події стала американська модель Белла Хадід, засвітивши на подіумі дуже сексуальне вбрання.

Тиждень моди в Парижі привертає увагу всіх світових ЗМІ та громадськості. Один за одним популярні бренди презентують свої нові колекції. Винятком не став і Mugler, який запросив до співпраці Анну Клівленд та її доньку Пет, а також запальну Беллу Хадід. Саме американка стала головною зіркою вечору, продемонструвавши сміливі новинки дизайнерів. 

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Модель відкривала показ у комплекті, створеному в білизняному стилі. Образ складався із прозорого корсета, чорного болеро, трусів та колготок. Сексуальний вигляд Белли Хадід стилісти доповнили зачіскою із металевим шиньйоном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MUGLER (@muglerofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella Hadid (@glossbella)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella Hadid News (@bhadidnews)

Загалом у новій колекції Mugler було чимало новинок у білизняному стилі, сексуальних мінісуконь та яскравих комплектів з шортів і топів. Окрім цього, креативний директор бренду Кейсі Кадволладер вирішив продовжувати експерименти із шарфами-рукавичками. Саме цей аксесуар став головним у колекції. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Белла Хадід Мода
Джерело: LifeStyle 24
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