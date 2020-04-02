Белла Хадід вразила еротичними кадрами, на яких постала лише в одному жакеті: фото

Американська модель Белла Хадід вміє дивувати публіку свої відвертими фотографіями. Навіть в самоізоляції вона підігріває зацікавленість до себе через еротику.

У своєму профілі в інстаграмі зірка залишила серію пікантних світлин, на яких була одягнута в жовтому об'ємному піджаку на голе тіло. Своє волосся вона підв'язала хусткою, а на шию почепила ніжну підвіску з перлин і додала кільця-сережка на вуха.

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Помітно, що дівчина нудьгувала, відпочиваючи у своїй спальні, тому за допомогою свого гаджета і таймера на ньому змогла зробити чимало пікатного контенту. Фотографії Белли вже зібрали від шанувальників сотні тисяч вподобань та захопливих коментарів.