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Белла Хадід вразила еротичними кадрами, на яких постала лише в одному жакеті: фото

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Спокуслива Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Американська модель Белла Хадід вміє дивувати публіку свої відвертими фотографіями. Навіть в самоізоляції вона підігріває зацікавленість до себе через еротику.

У своєму профілі в інстаграмі зірка залишила серію пікантних світлин, на яких була одягнута в жовтому об'ємному піджаку на голе тіло. Своє волосся вона підв'язала хусткою, а на шию почепила ніжну підвіску з перлин і додала кільця-сережка на вуха. 

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Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

Помітно, що дівчина нудьгувала, відпочиваючи у своїй спальні, тому за допомогою свого гаджета і таймера на ньому змогла зробити чимало пікатного контенту. Фотографії Белли вже зібрали від шанувальників сотні тисяч вподобань та захопливих коментарів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Белла Хадід
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