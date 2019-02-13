Белла Хадід зачарувала французьким образом на вулицях Нью-Йорка: стильні фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / The Daily Mail

Знаменита американська модель і "ангел" Victoria's Secret не припиняє демонструвати свої стильні образи між показами на New York Fashion Week. Так, напередодні Белла Хадід зачарувала стильним вбранням у французькому стилі.

Нещодавно 22-річна Белла Хадід засвітила стильний бежевий широкий костюм з піджаком з чоловічого плеча, не втративши при цьому жіночності і елегантності. А після цього вирішила підкорити шанувальників скромним образом сучасної француженки у Нью-Йорку.

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Молодша з сестер Хадід для виходу в світ обрала чорні широкі штани, підібравши до них водолазку в тон. Поверх свого чорного "луку" вона одягнула пальто в дрібний "зебровий" принт, доповнивши його елегантним французьким беретом. Її образ довершили сумка від Dior і білосніжні кеди.

Белла Хадыд
Белла Хадід у Нью-Йорку / The Daily Mail

Белла Хадід
Белла Хадід у Нью-Йорку / The Daily Mail
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret Мода Белла Хадід
Джерело: 24 канал
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