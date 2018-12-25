Белла Хадід зачарувала мережу дитячим знімком: зворушливе фото

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Белла і Джіджі Хадід
Белла і Джіджі Хадід / Колаж: 24 канал

22-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret згадала зворушливі моменти з дитинства. Белла Хадід показала сімейне фото, на якому зображені її старша сестра Джіджі та їхня мама Йоланда Хадід.

Новий знімок знаменита модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку постали дві маленькі дівчинки, які тоді й не мріяли про світову популярність. Белла і Джіджі Хадід сиділи на колінах у Санта-Клауса і їли новорічні льодяники. Позаду стояла їхня розкішна мама, яка теж була фотомоделлю в молодості.

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Допис, поширений (@bellahadid)

 

Джіджі Хадід теж опублікувала фото з дитинства. Ймовірно, до свят на дівчат нахлинули спогади про безтурботне дитинство і вони вирішили переглянути знімки, на яких вони ще зовсім маленькі. Однак особливий спогад Джіджі припав на кінну прогулянку. Вона разом із Беллою сиділи на поні, а поруч з ними стояла їхня мама. Вірогідно, Йоланда Хадід з дитинства прищеплювала дівчатам любов до кінного спорту, адже вона неабияк захоплювалася їздою верхи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Мама зіркових дочок вирішила не відставати від дітей. Вона оприлюднила сімейний знімок з теперішнього Різдва. Вона разом з Беллою, Джіджі та сином Анваром сфотографувались на фоні ялинки. Зіркове сімейство постало на фото у комфортному домашньому вбранні. На Беллі були лосини в червоно-білу смужку та угги з малюнком вогню, на Джіджі хутряна шапка, а їхня мама одягнула червоний костюм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOLANDA (@yolanda.hadid)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Джіджі Хадід Белла Хадід Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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