Белла Хадід засвітила глибоке декольте у сукні Майкла Корса: звабливі кадри

Американська супермодель Белла Хадід ще 4 червня відвідала церемонію нагородження CFDA Fashion Awards, що пройшла в нью-йоркському Бруклінському музеї. Там вона мала змогу продемонструвати свою розкішну фігуру у сукні від модельєра Майкла Корса.

Белла Хадід у свої 22 роки встигла співпрацювати з найкращими кутюр’є світу. Її вважають музою багатьох дизайнерів, а запрошення її до колаборації з іменитими брендами вважають за справжній привілей. Відтак, на кожну розкішну подію Белла може приміряти будь-який образ перших модельєрів світу.

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Так сталось і цього тижня, коли вона стала гостею церемонії CFDA Fashion Awards. Для червоної доріжки вона обрала чорну приталену максі-сукню від Michael Kors, яка характеризувалось глибоким декольте, що частково оголювало її груди, відкритими плечима та пір'яною вставкою в зоні стегон.

Дякую, Майкл Корсе, за те, що одягнули мене для церемонії. Ми чудово провели час. Ми багато сміялись і я плакала 99% всього часу. Що за чудова ніч, яка змусила мене полюбити моду ще більше,

– висловила подяку Белла у своєму Instagram.

Белла Хадід виглядала просто розкішно, через що спалахи фотокамер не припинялись у її присутності. Свій образ вона доповнила кучерявою зачіскою з прибраними назад волоссям і великими сережками.