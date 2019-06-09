Белла Хадід засвітила глибоке декольте у сукні Майкла Корса: звабливі кадри

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Белла Хадід перед церемонією CFDA Fashion Awards
Белла Хадід перед церемонією CFDA Fashion Awards / Instagram / @bellahadid

Американська супермодель Белла Хадід ще 4 червня відвідала церемонію нагородження CFDA Fashion Awards, що пройшла в нью-йоркському Бруклінському музеї. Там вона мала змогу продемонструвати свою розкішну фігуру у сукні від модельєра Майкла Корса.

Белла Хадід у свої 22 роки встигла співпрацювати з найкращими кутюр’є світу. Її вважають музою багатьох дизайнерів, а запрошення її до колаборації з іменитими брендами вважають за справжній привілей. Відтак, на кожну розкішну подію Белла може приміряти будь-який образ перших модельєрів світу.

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Так сталось і цього тижня, коли вона стала гостею церемонії CFDA Fashion Awards. Для червоної доріжки вона обрала чорну приталену максі-сукню від Michael Kors, яка характеризувалось глибоким декольте, що частково оголювало її груди, відкритими плечима та пір'яною вставкою в зоні стегон.

Дякую, Майкл Корсе, за те, що одягнули мене для церемонії. Ми чудово провели час. Ми багато сміялись і я плакала 99% всього часу. Що за чудова ніч, яка змусила мене полюбити моду ще більше,
– висловила подяку Белла у своєму Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Белла Хадід виглядала просто розкішно, через що спалахи фотокамер не припинялись у її присутності. Свій образ вона доповнила кучерявою зачіскою з прибраними назад волоссям і великими сережками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Белла Хадід
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