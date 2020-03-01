Белла Хадід засвітила груди у прозорій сукні на Тижні моди в Парижі: еротичні фото 18+

23-річна американська модель невтомно дефілює у вбранні найвпливовіших дизайнерів фешн-індустрії. Белла Хадід підкорила публіку своїм дефіле на Тижнях моди в Лондоні та Італії. Тепер черга дійшла до презентації колекції бренду британської модельєрки Vivienne Westwood.

У французькій столиці підходить до логічного завершення одна з найрезонансніших у модній індустрії подія – Тиждень моди. Світський бомонд встиг показати запаморочливі образи, а дизайнери продиктувати світові тренди майбутнього сезону. Проте фінальною крапкою стала появи Белли Хадід у вбранні Vivienne Westwood.

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Знаменита манекенниця закрила презентацію колекції модного дому. Якщо для одних моделей 78-річна Вів'єн Вествуд обрала об'ємні худі та асиметричний крій, то Белла Хадід дефілювала у прозорій мереживній сукні білого кольору. Її вбрання нагадувало образ войовничої нареченої, зважаючи на широкий коричневий пояс з кинджалом.

Обтисла сукня дозволила зірці вкотре продемонструвати свою приголомшливу стрункість. Проте увага глядачів була прикута не до тонкої талії дівчина, а до грудей, які стали найвідвертішою деталлю гарячого образу. Неповторності додали масивні сережки з десятками камінців срібного кольору та туфлі на підборах, прикрашені стразами. Варто наголосити, що дизайнерка відмовилася від розкішних зачісок та насиченого макіяжу, аби ніщо не відволікало поціновувачів моди від неймовірної колекції.

Белла Хадід стала головною зіркою показу. Після вражаючого дефіле чоловік модельєрки Вів'єн Вествуд вручив їй пишний букет та привітав оплесками.