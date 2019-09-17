Белла Хадід засвітила інтимні частини тіла після показу на Тижні моди в Лондоні: гаряче фото

Американська зірка світових подіумів Белла Хадід не соромиться дефілювати у сексапільних образах не лише на показах, але й під час пересування великим містом. Ба більше, вона відверто демонструє інтимні частини тіла в напівпрозорому вбранні.

Напередодні, 16 вересня, у Лондоні відбувся передостанній день Тижня моди, на якому нову колекцію одягу представляв дизайнер марки Burberry Ріккардо Тиші. Після участі в показі на London Fashion Week, який триватиме до 17 вересня, Белла Хадід перевдягнулася у не менш звабливе вбрання, ніж те, в якому вона позує на шоу від Victoria's Secret.

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Відому американську модель, яка кардинально змінила імідж близько місяця тому, підловили папараці, коли та поверталася до свого готелю після насиченого дня.

Складно було б не звернути увагу на буденний образ Белли Хадід, розбавлений провокаційною деталлю. З-під лакового жакета у стилі 90-х виднівся напівпрозорий топ, під яким не було бюстгальтера. Завдяки цьому моделі вдалося засвітити інтимні частини свого тіла. Проте вона не намагалася приховувати їх, ба більше, навмисно залишила верхній одяг розстібнутим.

Варто додати, що влітку 2019 року трендом на оголені груди користувалося чимало знаменитостей, серед яких Ельза Госк, Кайя Гербер, Анджеліна Джолі і навіть перша леді США Меланія Трамп.



Белла Хадід / Getty Images