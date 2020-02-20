Белла Хадід засвітила оголені груди на подіумі: фото та відео

В італійському Мілані триває Тиждень моди. Серед зірок фешн-події – американська модель Белла Хадід. Зірка взяла участь у показі нової колекції Max Mara, де засвітила оголені груди в прозорому вбранні.

Презентація нової колекції бренду пройшла 20 лютого у приміщенні розкішного Palazzo del Senato. Дизайнери запросили найпопулярніших моделей, щоб продемонструвати новинки осені-зими від Max Mara. Та найспекотніший образ вони підготували для Белли Хадід.

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На подіум запальна красуня вийшла у прозорій чорній блузі з нашивними кишенями та штанах із завищеною талією. Спекотності образу додавала відсутність спідньої білизни, тому всі глядачі шоу могли побачити оголені груди Белли Хадід. Та це аж ніяк не бентежило зірку, яка впевнено пройшлась подіумом та похизувалась цим відео в мережі.

Ще однією зіркою показу стала донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер. Для цієї красуні дизайнери Max Mara підготували не менш ефектний та пікантний образ. Модель вийшла на подіум у білосніжному піджаку оверсайз, який також вбрала на голе тіло.

Щодо самої колекції, то модельєри презентували чимало монохромних образів, які вже підкорили мережу. У Max Mara надали перевагу п'ятьом кольорам – чорному, темно-синьому, сірому, білому та бежевому. Головною покупкою модниць, згідно з показом, стануть яскраві екошубки, які перебувають на піку популярності. Окрім цього, дизайнери показали нові парки, дублянки, сукні з ременями, що нагадують канати, сорочки з рукавами-воланами, довгі спідниці та штани. Першими побачити вбрання від Max Mara поквапились Олівія Палермо, Анна Вінтур, Джемма Чан та Анна Делло Руссо.