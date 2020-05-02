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Белла Хадід засвітила оголені груди під час домашньої фотосесії: пікантні фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Відома американська супермодель Белла Хадід навіть на карантині продовжує публікувати еротичні кадри. Днями вона поділилася серією відвертих фото, на яких продемонструвала оголені груди.

23-річна знаменитість не боїться зніматися у пікантних фотосесіях чи дефілювати подіумом у сексуальному вбранні. Стрічка у її фотоблогу наповнена різноманітними звабливими кадрами, які щоразу розбурхують мережу. Белла поширила особистій сторінці в інстаграмі чергову серію спокусливих світлин.

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Карантин – не привід забувати про себе та свою красу. Саме це демонструє модель. Вона одягнула бежеву блузку на голе тіло, застебнувши її всього на один ґудзик. Поєднала її із строкатими штанами. Вуха зірки прикрашають великі сережки-кільця, а шию – яскраві підвіски.

Волосся дівчина зібрала у зачіску ззаду. На обличчі зробила насичений макіяж із чорними стрілками на повіках та нюдовим блиском на губах. 

Для перегляду фотографій гортайте праворуч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Белла Хадід
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