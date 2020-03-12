Белла Хадід засвітила оголені груди під об'ємною сорочкою: пікантне фото

Американська модель Белла Хадід опублікувала чергове еротичне фото, яким розбурхала соціальну мережу Instagram. Зірка, схоже, брала участь у фотосесії і вирішила не пропускати момент, щоб зробити спекотний кадр.

23-річна американка Белла обожнює стиль 90-тих, відтак її інстаграм-блог часто нагадує модний журнал того часу – відповідні фільтри фотографій, якість світлин та образи наче 30-річної давнини. Цього разу вона вкотре брала участь у новій зйомці або ж на модному показі, але поміж фотографуванням встигла зафіксувати себе.

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На новій фотографії Хадід одягянута в об'ємній білій сорочці, яка повністю розстебнута, а з-під низу "виглядають" оголені груди. Їх зірка вирішила естетично замалювати за допомогою фоторедактору, втім кадр вийшов не менш привабливим. За "низ" зірка обрала чорні штани, які теж розстебнула, на руці видніється золотистий браслет, а макіяж сяє ніжними кольорами.



Спокуслива Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Нагадаємо. що це не перші фотографії із-за лаштунків гламурних фотосесій, тому пропонуємо згадати найгарячіші з них.