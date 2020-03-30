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Белла Хадід засвітила оголені груди у відвертому купальнику: пікантне фото

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Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Іменита модель Белла Хадід, яка представляє відомі бренди на різних подіумах світу, вкотре поділилася відвертим фото, де продемонструвала свої спокусливі форми.

Американська модель позує для знаменитих глянців, знімається у рекламних кампаніях всесвітньо відомих брендів та публікує результати праці на особистій сторінці в інстаграмі. Проте зараз модна індустрія стала на паузу і Белла поширює спокусливі світлини з дому.

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Хадід поділилася черговим кадром з ізоляції, на якому вкотре підкреслила свої привабливі форми. Модель позує, лежачи на дивані у білому відвертому купальнику, та демонструє оголені груди. Її волосся мокре, а на обличчі немає макіяжу, тому, ймовірно, фотографія зроблена після купання красуні в басейні. Впадає в очі ніжно-рожевий манікюр Белли.

Дівчина вирішила прикрасити фото своєрідною родзинкою і за допомогою фотошопу додала зелень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Белла Хадід Еротика Новини LifeStyle LifeStyle
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