Белла Хадід засвітила оголені груди у відвертому купальнику: пікантне фото
Іменита модель Белла Хадід, яка представляє відомі бренди на різних подіумах світу, вкотре поділилася відвертим фото, де продемонструвала свої спокусливі форми.
Американська модель позує для знаменитих глянців, знімається у рекламних кампаніях всесвітньо відомих брендів та публікує результати праці на особистій сторінці в інстаграмі. Проте зараз модна індустрія стала на паузу і Белла поширює спокусливі світлини з дому.
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Хадід поділилася черговим кадром з ізоляції, на якому вкотре підкреслила свої привабливі форми. Модель позує, лежачи на дивані у білому відвертому купальнику, та демонструє оголені груди. Її волосся мокре, а на обличчі немає макіяжу, тому, ймовірно, фотографія зроблена після купання красуні в басейні. Впадає в очі ніжно-рожевий манікюр Белли.
Дівчина вирішила прикрасити фото своєрідною родзинкою і за допомогою фотошопу додала зелень.
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