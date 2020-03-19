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Белла Хадід засвітила оголені груди у зйомці для відомого глянцю: фото 18+

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Белла Хадід знялася для корейського Vogue / Instagram / @bellahadid

Знаменита модель Белла Хадід вкотре продемонструвала свої спокусливі форми в еротичній фотосесії. Зірка засвітила оголені груди у зйомці для корейського глянцю Vogue.

Белла Хадід є однією із найвідвертіших та найбільш затребуваних моделей сучасності. Вона не соромиться виходити на подіуми у напів прозорих сукнях та позувати у відвертих фотосесіях. На своїй сторінці в інстаграмі Белла вкотре опублікувала серію фото, на яких продемонструвала оголені груди.

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Усі кадри чорно-білі, що додає їм особливої атмосфери. На одній із світлин Хадід позує у чорному піджаку, з-під якого видно її форми та чорній білизні. Інший образ моделі складається із білої майки та чорних класичних штанів. На третьому фото бачимо зірку у тих самих штанах, білій сорочці та жилетці. Шию Белли прикрашає масивне намисто.

Її волосся рівно вкладене, а на обличчі сяє яскравий макіяж з акцентом на очах. Такі деталі додають її образу сексуальності та пристрасності.


Белла Хадід у чорному піджаку / Instagram / @bellahadid


Сексуальна Белла у білій майці / Instagram / @bellahadid


Пристрасна Хадід у жилетці та з масивним намистом / Instagram / @bellahadid

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Автор: Надія Біленко
Теги: Белла Хадід Еротика Новини LifeStyle LifeStyle
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