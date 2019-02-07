Белла Хадід засвітила оголені груди в розкішній сукні: пікантні фото

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід причарувала мережу яскравим виходом на подіум. Манекенниця з'явилась під час шоу у розкішній брендовій сукні, в якій пікантно оголила груди.

Як відомо, Белла Хадід щороку поповнює свій рахунок мільйонами доларів. Такі чималі суми зірка отримує за фотосесії, багато з яких – сексапільні, та за виходи на подіуми. Однак і участь у модних шоу можуть відзначитись пікантністю.

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Днями Белла Хадід стала запрошеною зіркою на показ нової колекції бренду Ralph Lauren, що відбувся в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Це не перша співпраця моделі із брендом, однак американка по-особливому пережила шоу та була в захваті від яскравого образу.

Я крокувала на приголомшливому та класичному показі Ralph Lauren зранку. Дякую всій команді, яка так багато працює над колекціями вбрання та самим показом. Для мене це велика честь бути частинкою цього шоу,

– зізналась Белла Хадід.

За задумом дизайнера, манекенниці у розкішних вбраннях спускались до гостей сходами, після чого ефектно крокували подіумом. Та поява Белли Хадід затьмарила багатьох її колег: у залі вона з'явилась у розкішній золотій сукні з чималим декольте. Сукня витончено підкреслила струнку фігуру та оголила її груди.

Окрім цього, грайливі фото Белли Хадід з'явились і на сторінці фотографа Кевіна Тачмана. Митець створив серію ефектних кадрів для бренду Ralph Lauren, які стануть частиною їх рекламної кампанії.