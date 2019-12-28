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Белла Хадід засвітила струнке тіло у домашньому відео

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Белла Хадід / Instagram /@bellahadid

Одна з найуспішніших моделей сучасності часто демонструє свою звабливу фігуру у фешн-зйомках. 23-річна американка під час різдвяних свят поділилася домашніми кадрами, на яких постала без макіяжу в самому топі, оголивши підтягнуті сідниці.

Американська модель відсвяткувала Різдво у затишному дружньому колі, обравши для свята зручний одяг – костюми з новорічним принтом. Проте її профіль в інстаграмі доповнився не лише чуттєвими родинними кадрами, а й пікантним відео. 

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Так, Белла Хадід зафільмувала себе в дзеркалі у самих лише трусикак та темному топі. На чорно-білому відео головна увага прикута до звабливих підтягнутих сідниць знаменитості.

Сонна дівчина, насолоджуюсь цим,
– прокоментувала модель. 

Судячи з підпису, зірка вирішилши взяти паузу в своїй насиченій зйомками та показами кар'єрі та по-справжньому відчути атмосферу свята й відпочинку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Традиційно підписники поспішили засипати компліментами знаменитість, яка полюбляє тішити свою аудиторію пікантними кадрами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Белла Хадід
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