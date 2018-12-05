Белла Хадід збентежила мережу кадрами з сексуальної зйомки: відео

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід є активним блогером, тому щодня публікує чимало кадрів з приватного життя. Не оминає увагою зірка й стильних фотосесій, на які її запрошують популярні глянці. Однак не всі фото викликають захват у прихильників моделі.

Після розкішного показу нової колекції Victoria's Secret, що відбувся у Нью-Йорку 8 листопада, всі "ангели" ще з більшим запалом продовжили свою роботу. Всі моделі знімаються у пікантних фотосесіях та демонструють красу свого тіла в мережі. Винятком не стала й 22-річна Белла Хадід.

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Днями зірка приміряла пікантні блискучі купальники для журналу Love Magazine, підкресливши свою струнку фігуру. Белла Хадід зробила темний макіяж та в одному образі зібрала волосся під латексну шапку. Виглядала модель досить провокативно.

В інтерв'ю журналістам Белла Хадід зізналась, що після того, як відновила стосунки з репером The Weeknd, почала приймати себе такою, якою вона є. Окрім цього, модель згадала часи, коли була не в захваті від свого вигляду та виснажувала себе дієтами.

"Я росла не впевненою в собі людиною. Але упродовж останніх двох років, коли мій коханий був поруч зі мною, а здоров'я було в кращому стані, я відчула комфорт і прийняла себе такою, якою є", – зізналась Белла Хадід.

Однак користувачі мережі двояко сприйняли зйомку Белли Хадід. Більшість прихильників зірки зазначили, що вона виглядає занадто худою, тому припустили, що модель страждає на анорексію. "Так сумно: вона говорить про сприйняття себе, але від неї залишились лише кістки та шкіра", "Як вона втратила вагу. Це жах!", "Белло, ти прекрасна, але надто худорлява. Що сталось, треба набрати хоч кілька кілограмів", "Це вкрай нездорове послання для молодих дівчат", – відреагували підписники блогу Белли Хадід.

Варто зазначити, що й справді, у купальнику відома манекенниця виглядає занадто худорлявою. І хоч Белла Хадід часто показує, що її раціон складається і з не зовсім здорової їжі, однак вигляд моделі свідчить про те, що знаменитості варто подбати про своє здоров'я.