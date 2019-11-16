Белла Хадід зізналася, що не відчувала себе сексуальною на показах білизни Victoia's Secret

Супермодель Белла Хадід наголосила, що не відчувала себе "сильною" та сексуальною, коли брала участь у показах білизняного бренду Victoia's Secret.

Белла Хадід розповіла, що вперше на подіумі вона відчувала себе сексуальною саме під час виходу у колекції Ріанни Savage X Fenty у Нью-Йорку у вересні 2019 року. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Ріанна дивовижна. Для мене це було вперше на подіумі почувати себе справді сексуально.... Коли я вперше вийшла на показі Fenty, я зрозуміла, що ніколи не відчувала себе настільки сильною, у спідній білизні,

– заявила Белла.



Белла Хадід на показі Savage X Fenty / Getty Images

Белла Хадід виходила на подіуми шоу Victoria's Secret протягом останніх трьох років: 2016 у Парижі, 2017 у Шанхаї, а потім 2018 у Нью-Йорку.

"Мені подобається бути іншим персонажем. Я думаю, що в цей момент (виходу на подіум, – LifeStyle 24) я не завжди люблю бути собою. Іноді на показі ти нервуєшся або забуваєш, як рухаються ноги", – згадала супермодель.

Також Белла Хадід згадала, як негативно на неї впливала депресія, коли вона стала знаменитістю. "Я плакала кожного ранку, плакала під час обідніх перерв, плакала перед сном... Я деякий час була дуже емоційно нестабільною, коли працювала 14 годин щодня чотири місяці підряд", – зізналася вона.



Белла Хадід на показі Victoia's Secret / Getty Images