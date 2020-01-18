Белла Хадід змінила імідж: трендова зачіска нового сезону

23-річна американська модель незмінно вражає кожним публічним виходом, демонструючи відмінний стиль не лише на модних подіумах, а й у повсякденному житті. Зараз модель перебуває у Парижі на Тижні чоловічої моди. На останньому показі французького бренду Dior Белла Хадід зуміла викликати хвилю обговорення своєю новою зачіскою.

Одна з найуспішніших моделей сучасності власним стилем диктує модні тренди. Впродовж останнього тижня вона приголомшує своїми сміливими образами на чоловічих показах у французькій столиці. Цього разу в епіцентрі уваги опинилося не струнке тіло зірки, а зміна іміджу, яка, безумовно, личить знаменитій красуні.

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На чоловічому показі Dior осінь-зима 2020/2021 Белла Хадід з'явилася, аби підтримати свого друга креативного директора бренду Кіма Джонсона. Модель підтримала тематику колекції, яка була присвячена британському стилісту Джуді Бламу, який у своїй творчості віддавав перевагу панковому стилю.

Белла Хадід постала total black, обравши широкі штани, гольф та довгу шубу зі шкіряними вставками, яку поєднала з кросівками. Підкреслила свій look модель довгими велюровими рукавицями попелястого кольору та металевим ланцюгом на шиї.

Проте найбільший захват публіки викликала нова зачіска Белли Хадід, яка обрала насичений темний відтінок у поєднанні з сенсаційним об'ємним, коротким і рваним чубчиком. Така зачіска родом з буремних 90-х.



Нова зачіска Белли Хадід / Getty Images

Варто зазначити, що всі виходи Белли Хадід впродовж Тижня чоловічої моди в Парижі викликали чималий резонанс в мережі. Так, днями вона оголила струнке тіло, обравши широкі штани з чоловічої колекції та топ на показі бренду Louis Vuitton. Свій екстравагантний образ вона підкреслила масивними прикрасами та популярною укладкою.



Белла Хадід на показі бренду Louis Vuitton / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід на показі бренду Louis Vuitton / Instagram / @bellahadid



Белла Хадід на показі бренду Louis Vuitton / Instagram / @bellahadid