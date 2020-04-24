Белла Хадід знялась в домашній еротичній фотосесії для елітного бренду: фото 18+
Американська супермодель Белла Хадід разом зі своєю родиною перебуває на сімейному ранчо в ізоляції. Але робота не чекає, тому вже не вперше супермодель взялась позувати перед камерою в домашніх умовах.
Цього разу 23-річна дівчина взяла участь у рекламному кампейні бренду Jacquemus, заснованого французьким модельєром Сімоном Портом Жакмен. У фотосесії літньої колекції бренду під назвою Jacquemus At Home модель приміряла пікантні образи модної марки, а деякі інтимні місця навіть прикривала новими сумочками.
Гаряче Белла Хадід вразила еротичними кадрами, на яких постала лише в одному жакеті: фото
На знімках можна побачити, що фотосесія була зроблена на веб-камеру під наставництвом французького фотографа П'єра-Анжи Карлотті. Деякі бекстейдж-фото Белла вже розмістила на своїй сторінці в інстаграмі.
Додамо, що кілька тижні тому Белла Хадід вже мала схожий досвід у домашній фотосесії для Vogue Italy.
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