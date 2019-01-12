Белла Хадід зворушливо привітала маму з днем народження і поділилася дитячими фото

Мама американських моделей і "ангелів" Victoria's Secret відсвяткувала своє 55-річчя в п’ятницю, 12 січня. Молодша донька Йоланди Хадід Белла розчулила шанувальників ніжним привітанням для матері з днем народження і опублікувала знімки, на яких вона ще зовсім маленька.

Знаменита модель Белла Хадід часто ділиться з шанувальниками знімками з особливих подій, які відбуваються в її житті. Так, нові фото на сторінці в Instagram "ангела" Victoria's Secret були присвячені до дня народження її матері. Йоланда Хадід відсвяткувала своє 55-річня в п'ятницю, 12 січня. Її молодша донька ніжно привітала маму з днем народження.

Читайте також: Белла Хадід зачарувала мережу дитячим знімком: зворушливе фото

З днем народження моє все! Мій кумир, моя головна модель, мій найкращий друг! Я б ніколи не мала нічого без тебе! Ти – любляча, тепла, добрий, самовіддана, щедра, чесна, яскрава, красива, найнеймовірніша жінка зі всіх, кого я знаю. Іноді я навіть не можу повірити, що ти справжня! І що мені пощастило мати таку матір! Дякую за те, що ти народила два моїх найкращих друга в цьому світі – Джіджі і Анвара і навчаєш нас усього, що знаєш. Ти чудова! Найщасливішого дня народження Мамо! Дякую за те, що ти є! Я тебе люблю,

– прокоментувала світлину 22-річна Белла.



55-річна Йоланда Хадід з донькою Беллою / Instagram / @bellahadid



Дитячі фото доньки Йоланди Хадід / Instagram / @bellahadid



Джіджі і Белла Хадід в дитинстві / Instagram / @bellahadid