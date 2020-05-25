Бен Аффлек познайомив дітей зі значно молодшою обраницею: фото

Голлівудський актор Бен Аффлек, здається, знайшов нове кохання. З Аною де Армас, яка молодша на 15 років, він зустрічається всього кілька місяців, однак їхні стосунки можуть перерости у шлюб. Наразі актор познайомив дівчину зі своїми дітьми.

За даними People, Бен Аффлек на вікенд забрав дітей до свого маєтку в Лос-Анджелесі. Після кількох місяців роздумів його колишня дружина Дженніфер Гарнер таки дала згоду на це. Саме у будинку Аффлека троє нащадків змогли познайомитись та поспілкуватись з Аною де Армас. Після цього щаслива пара з дітьми вирушила на прогулянку, де їх сфотографували папараці.

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Згідно зі знімками, Ана де Армас змогла знайти спільну мову з 14-річною Вайолет, 11-річною Серафіною і 8-річним Семом. Вони залюбки провели з нею та батьком час.

Він хотів, щоб діти провели з Аною час і змогли її пізнати. Їхні стосунки дуже серйозні,

– зазначив інсайдер.

Цікаво, що в час пандемії коронавірусу Бен Аффлек подбав про безпеку дітей. Вони, як і зірковий батько, носили під час прогулянки захисні маски.

Що відомо про роман Бена Аффлека

47-річний Бен Аффлек після чергового лікування алкозалежності відновив акторську кар'єру. Саме на знімальному майданчику "Глибокої води" він зустрів чарівну Ану де Армас. Пара приховувала свої стосунки, тому тільки після завершення зйомок у лютому 2020 року весь світ дізнався про їхній роман.

Інсайдери стверджують, що Бен Аффлек вже давно не був таким щасливим. Стосунки закоханих розвиваються із блискавичною швидкістю: Ана де Армас вже переїхала до коханого та встигла познайомитись з його трьома дітьми.

Цікаво, що колишня дружина Бена Аффлека тільки рада, що він має нову обраницю. За даними західних ЗМІ, Дженніфер Гарнер підтримала чоловіка після лікування та радила йому налагодити особисте життя. Зазначимо, що наприкінці 2019 року подружжя офіційно розлучилось.