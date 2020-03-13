Бен Аффлек та Ана де Армас почали зустрічатись на зйомках "Глибокої води", – ЗМІ

Голлівудський актор Бен Аффлек закрутив роман зі своєю колегою Аною де Армас. Таку новину поширили всі світові ЗМІ. Тепер же інсайдери розповіли, що романтика між ними виникла на знімальному майданчику фільму "Глибока вода".

Про це повідомляє People з посиланням на інсайдера з близького оточення пари. Джерела зазначають: між Беном Аффлеком та Аною де Армас одразу ж виник особливий зв'язок. Тому ще на знімальному майданчику фільму "Глибока вода" можна було помітити симпатію акторів, яка не переходила за рамки.

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"З самого початку вони мали якусь особливу хімію в спілкуванні. Бен завжди здавався дуже розслабленим і щасливим біля Ани, але водночас вони не демонстрували романтики. Він був дуже зосереджений на створенні фантастичного фільму. Він приїжджав на зйомки рано і був одним з останніх, хто покидав павільйон", – розповів інсайдер.

Відомо, що зйомки детективної історії проходили в Новому Орлеані. Тоді Бен Аффлек запрошував Ану де Армас у місцевий бар, де вони спілкувались іспанською та весело проводили час. За словами очевидців, зірки приховували свої стосунки, щоб не спровокувати хвилю обговорень у мережі. Тому про роман акторів заговорили тільки після того, як пара разом поїхала на відпочинок до Куби. Наразі Бен та Ана відпочивають в Коста-Риці, де папараці вже зробили перші фото закоханих.

Відомо, що у фільмі "Глибока вода" (Deep Water) Бен Аффлек грає роль багатія, який дозволяє своїй коханій дружині мати романи з іншими чоловіками. Це він робить, щоб уникнути розлучення та поділу майна. Саме Ана де Армас зіграла роль обраниці Бена Аффлека. І хоч у кінострічці подружжя матиме далеко не ідеальні стосунки, на публіці закохані вже демонструють ідилію.

Режисером фільму був Андріан Лайн. Знімальний процес він завершив ще у лютому 2020 році та вже готує до презентації кінострічку. Прем'єра запланована на 17 грудня 2020 року.