Бен Аффлек закрутив роман з колегою по фільму, – ЗМІ

Голлівудський актор Бен Аффлек знову потрапив на перші шпальти західних таблоїдів. І справа не в алкогольній залежності, з якою він бореться роками, а в новому романі.

Як повідомляє The Daily Mail, після зйомок трилера "Глибока вода" (Deep Water) в Голлівуді з'явилась ще одна пара. Головні актори фільму – 47-річний Бен Аффлек і 31-річна Ана де Армас – почали зустрічатись.

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Днями зірки побували на Кубі, звідки родом Ана де Армас, де сходили на вечерю. Очевидці, які впізнали закоханих, одразу ж поширили у мережі знімки. Не проти спільних фото були й актори: Бен Аффлек та Ана де Армас сфотографувались з працівниками ресторану і прихильниками.



Бен Аффлек та Ана де Армас / Instagram / @oncubanews

Наразі актори не коментують чуток про роман. Однак на початку тижня Бен Аффлек дав інтерв'ю в Лос-Анджелесі на підтримку фільму "Поза грою" (The Way Back). Ймовірно, саме після спілкування з журналістами він і поїхав на відпочинок до Куби.



Бен Аффлек закрутив роман зі своєю голлівудською колегою / Instagram / @oncubanews

Востаннє Бена Аффлека і Ану де Армас бачили всередині лютого 2020 року на знімальному майданчику кінострічки "Глибока вода". Зйомки детективної історії проходили в Новому Орлеані. Саме тоді, за словами інсайдерів, актори і почали зустрічатись. Після роботи Бена Аффлека і Ану де Армас бачили в місцевому барі, де вони весело проводили час.

Бен Аффлек просто за моєю спиною розмовляв по-іспанськи з Аною де Армас,

– розповів очевидець.

Як відомо, Бен Аффлек прагне налагодити своє особисте життя. Після чергової реабілітації в клініці він зізнався, що розлучення з Дженніфер Гарнер було найбільшою його помилкою. Однак знайти своє кохання він все ж мріє: актор навіть зареєструвався на сайті знайомств.

Водночас кубино-іспанська зірка Ана де Армас була заміжня з актором Марком Клотетом. Однак у 2013 році пара оголосила про розлучення. Після цього акторка мала кілька романів, а до числа обранців зірки навіть приписували Бредлі Купера.