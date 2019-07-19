Бенедикт Камбербетч: визначний актор у 8 найяскравіших ролях

Знаменитий голлівудський актор Бенедикт Камбербетч сьогодні святкує свій 44-ий день народження. Він є дуже цікавою і талановитою постаттю в світі кінематографу.

Британський актор народився в Лондоні. Він є сином акторів Тімоті Карлтона і Ванди Вентхам. Дебют Бенедикта відбувся, коли йому було всього 12 років. У перші роки своєї діяльності в кіно і на телебаченні актор знімався в маловідомих картинах, або займав епізодичні ролі.

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Найбільшу славу актору принесла роль легендарного детектива Шерлока Холмса у популярному серіалі BBC "Шерлок". Саме завдяки цьому втіленню на екрани культового персонажа в сучасній обробці більшість і почула про Бенедикта.

LifeStyle 24 пропонує вам добірку фільмів про найкращі ролі Камбербетча, які варто переглянути, щоб більше познайомитися з актором.

1. "Хокінг" (Hawking, 2005)

Британський драматичний фільм телеканалу BBC про ранню кар'єру фізика Стівена Хокінга в Кембриджському університеті і боротьбу з бічним аміотрофічним склерозом.

Стівен Хокінг – легендарний вчений-астрофізик, який зробив великий внесок в науку. У дитинстві він шалено полюбив фізику та математику і з кожним кроком розширював свої знання. Згодом став одним з найталановитіших випускників Оксфордського університету. Всі пророкували йому блискуче майбутнє, але в двадцять один рік Стівену поставили діагноз – бічний аміотрофічний склероз. Однак, Хокінга це не зламало, вирішив працювати, поки у нього є на це час.

Картина була номінована на премію BAFTA в категорії "Найкращий драматичний фільм" в 2005 році. Бенедикт Камбербетч отримав "Золоту німфу" фестивалю в Монте-Карло як "Найкращий актор", а також був номінований на телевізійну премію BAFTA за найкращу чоловічу роль.

Хокінг: дивитися трейлер фільму онлайн

2. "Шерлок" (Sherlock, 2010-2016)

Британський міні-серіал компанії "Гартсвуд Філмс", знятий для телекомпанії "BBC One".

Детективний серіал заснований на творах Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса, але з тією відмінністю, що події серіалу відбуваються в наші дні. У центрі уваги сучасні Шерлок Холмс, якого вважають генієм дедуктивного методу та доктор Ватсон. Тут їм загадки допомагають розгадувати не таємничі записки, а смс-повідомлення. Також Ватсон веде власний блог.

Серіал здобув шалену популярність навіть попри те, що сезони з кількома серіями виходили з перервою у кілька років. Кожний епізод триває майже годину та нагадує повнометражний фільм за історіями та атмосферою.

Шерлок: дивитися трейлер серіалу онлайн

3. "Хоббіт" (The Hobbit, 2012-2014)

Кінотрилогія поставлена режисером Пітером Джексоном, яка пов'язана єдиним сюжетом і є екранізацію повісті Джона Толкіна "Гобіт, або Туди і Звідти". У фільмах розповідається про пригоди хоббіта Більбо Торбина і тринадцяти гномів по шляху до Одинокої гори. Також, фільми є приквелом до кінотрилогії "Володар перснів".

У першій частині "Хоббіт: Несподівана подорож" розповідається про Більбо Беггінса, який відправився з компанією гномів у велику і небезпечну подорож. Він хотів визволити Королівство Гномів, захоплене драконом Смогом.

У другій частині "Хоббіт: Пустка Смоґа" гноми, Більбо і Гендальф успішно подолали Туманні гори, і Більбо здобув Кільце Всевладдя. Вони продовжують свою небезпечну подорож, щоб повернути все, що захопив дракон.

У заключній частині кінотрилогії хоббіт Більбо Беггінс, що відправився в подорож до Самотньої гори, вважав, що його пригоди закінчаться. Коли він виконає своє завдання – знайде скарб, який так необхідний ватажку гномів Торіну. Але шлях у Еребор, захоплене драконом Смоґом королівство гномів, виявився ще більш небезпечним, ніж припускали гноми.

Хоббіт: дивитися трейлер фільму онлайн

4. "П'ята влада" (The Fifth Estate, 2013)

Американська біографічна драма режисера Біла Кондона. Повнометражна стрічка заснована на реальній історії сайту "WikiLeaks", який зміг опублікувати величезну кількість матеріалів. Публікації секретних даних дипломатичного корпусу США доводять брехню та продажність будь-якої влади і кожної держави на планеті. А Джуліан Ассанж, його засновник, вмить став найвідомішою людиною в світі.

П'ята влада: дивитися трейлер фільму онлайн

5. "Гра в імітацію" (The Imitation Game, 2014)

Історична драма про британського криптографа Алана Тьюрінга, який працював під час Другої світової війни над секретними кодами фашистської Німеччини. Маючи підтримку своїх друзів та нареченої Джоан, Тьюрінгу вдалося розшифрувати секретний код "Енігми" Третього рейху. Завдяки розшифруванню скоротилася війна і було врятовано тисячі життів.

Гра в імітацію: дивитися трейлер фільму онлайн

6. "Доктор Стрендж" (Doctor Strange, 2016)

Тут актор зіграв головного героя із суперсилами. Основою для створення фільму став сюжет відомого коміксу "Доктор

Стрендж" (червень, 1963 року).

У центрі фільму доктор Стрендж – майстерний і впевнений в собі нейрохірург. Він надзвичайно добре справляється з будь-якою операцією. Однак, доля завдає йому важкого удару – Стівен потрапляє в аварію і втрачає чутливість рук. Тут його життя і змінюється. Він отримує можливість навчатися магії у Старійшини, де набуває дивовижних навичок. Через роки практики Стівен стає могутнім магом, якому незабаром належить боротися з древніми силами зла і рятувати невинних людей.

Ця картина стала чотирнадцятим фільмом Кінематографічної всесвіту MarveI.

Доктор Стрендж: дивитися трейлер фільму онлайн

7. "Патрік Мелроуз" (Patrick Melrose, 2018)

Одна з найвідоміших кінострічок за участю Бенедикта має назву "Патрік Мелроуз". Це британсько-американський міні-серіал, який вперше побачив світ у 2018 році. У серіалі розповідається, як головний герой проходить шлях власного очищення та самовдосконалення. Зі свого дитинства він пам'ятає лише жорсткого батька та мовчазну матір, а вся його молодість "пройшла" через наркотики та алкоголь. Патрік Мелроуз задумується про власну сутність і обирає справжній шлях успіху.

Патрік Мелроуз: дивитися трейлер фільму онлайн

8. "Брекзит" (Brexit: The Uncivil War, 2019)

Дія розгортається в 2016 році. Британія вважає себе самостійною державою, якій не варто нав'язувати чужі порядки і правила. Саме тому уряд приймає рішення провести референдум про вихід з Євросоюзу. Мало хто знає, що це не спонтанне рішення, а чітко спланована операція і що результат референдуму вже був вирішений наперед.

Все завдяки головному герою. Він людина, яку ніхто ніколи ніде не бачив і не чув. Не в прямому сенсі звичайно, а в плані політичних амбіцій. Такий собі сірий кардинал з народу. Він провів свою агітацію, зумів правильно вибудувати слоган і донести до людей, наскільки невигідно їм бути в складі Євросоюзу. Його програма була прийнята і почута. Всі хто брали участь в мітингах, були зачаровані тим, що відбувається. Вони точно знали, що все, що відбувається, має правильну мету.

Брекзит: дивитися трейлер фільму онлайн

Автор: Ірина Ковальчук