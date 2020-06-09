Вуличний художник з Бристоля іронічно відреагував на дії протестувальників у рідному місті, які повалили пам'ятник Едварда Колстона й скинули його у воду. Бенксі запропонував кумедну альтернативу новою картиною, яка не залишилася без уваги громадськості.

Протести в США проти расизму та свавілля поліції підхопило суспільство по всьому світу. Навіть попри карантин у містах Британії в неділю, 7 червня, громадяни скандували на вулицях, а в Бристолі навіть звалили бронзову статую підприємця Едварда Колстона, який займався работоргівлею. Невідомий художник Бенксі в інстаграм-профілі опублікував нову каранину, яку присвятив діям протестувальників.

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Так, жителі Бристоля не лише повалили пам'ятник, а й прокотили його вулицями міста та скинули в річку Ейвон під шквал оплесків.

UK protesters pull down the statue of a slave trader in Bristol pic.twitter.com/S1T32UO0fl — Reuters (@Reuters) June 7, 2020

Бенксі запропонував альтернативу порожньому постаменту, яку зобразив на своєму малюнку. Він запровонував все ж витягнути статую Едварда Колстона з води, обв'язати мотузкою його шию та замовити кілька бронзових статуй протестувальників у людський зріст, які його скидають.

Ось ідея, яка влаштує як тих, хто сумує за статуєю Колстона, так і тих, хто цього не робить. Усі щасливі. Знаменитий день залишається в пам'яті,

– іронічно прокоментував Бенксі.

Варто зауважити, що вуличний художник не єдиний, кого обурили дії протестувальників. Безліч британців також визнали такі вчинки абсурдними. Нагадаємо, що Бенксі вже висловив своє ставлення до протестів. Він порівняв расизм з трубою, яка затоплює квартиру поверхом нижче, та наголосив, що протидіяти цьому має саме біле населення.