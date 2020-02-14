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Бенксі привітав усіх закоханих: графіті-валентинка

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Графіті Бенксі / Instagram / @banksy

Вуличний художник Бенксі продовжує вражати своїми геніальними творами мистецтва. Напередодні Дня святого Валентина він привітав всіх закоханих оригінальною "валентинкою".

Бенксі є одним із найпопулярніших сучасних андерграундних художників. Нове графіті митця можна побачити у Бристоні, на південному заході Великої Британії. Фото шедевру художник опублікував на своїй інстаграм-сторінці.

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Він зобразив дівчинку, яка стріляє з рогатки, а на стіні "розпливається" червона пляма з квітів. Це, напевно, найоригінальніше привітання з нагоди Дня закоханих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Що відомо про вуличного художника Бенксі?Бенксі – псевдонім англійського вуличного художника графіті, особа якого досі не встановлена. Окрім цього, чоловік є політичним активістом та режисером. Його роботи є надзвичайно цінними і значно збільшують вартість будинків, на яких розміщені. Наприклад, малюнок Бенксі, який був на стіні одного із гаражів Великобританії, продали за 100 тисяч фунтів, що дорівнює більш, ніж 3 мільйони гривень. Ще одну його картину купили на аукціоні за 3 мільярди гривень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 

День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого
сьогодні
13611
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle День Валентина
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