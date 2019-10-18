Бенксі відкрив інтернет-магазин, в якому товар обирає покупця

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Товари з онлайн-магазину Бенксі Gross Domestic Product
Товари з онлайн-магазину Бенксі Gross Domestic Product / Колаж 24 каналу

Британський вуличний художник Бенксі відкрив незвичайний інтернет-магазин Gross Domestic Product, у якому покупець товару визначається випадково. Товари в магазині досить оригінальні, наприклад, сумка-цегла або поліцейський шолом з диско-кулі.

"Я відкрив магазин. Він називається Gross Domestic Product (в перекладі – "Внутрішній валовий продукт"). У ньому продаються картини, товари для дому та розчарування", – написав Бенксі у своєму інстаграмі.

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Найцікавіше те, як розподіляються предмети в магазині митця. Охочі щось придбати повинні оформити заявку, після чого система випадковим чином обере зі списку того, хто зможе купити вподобаний предмет. При цьому кожен покупець може придбати не більше одного товару.

Бенксі також вигадав цікавий метод підтвердження замовлення. Замість капчі (автоматизованого публічного тесту для розрізнення комп'ютерів і людей) клієнт Gross Domestic Product повинен написати коротке есе на тему "Чи важливе мистецтво?"

Що відомо про Бенксі? Бенксі – псевдонім анонімного британського художника, який здебільшого творить на вулиці, зокрема малює на стінах будинків. Своїми роботами Бенксі намагається привернути увагу до проблем людства, зокрема екології, політики та соціальних проблем. Бенксі також глузує з суспільства споживачів, яке зациклене на купівлі непотребу.

Роботи митця, навіть ті, що зображені на стінах міст, продаються по кілька сотень тисяч доларів і вважаються унікальними. При цьому досі ніхто не знає ні справжнього імені Бенксі, ні як він виглядає.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: LifeStyle Мистецтво Велика Британія Новини культури
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