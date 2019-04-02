Berlin Music Video Awards 2019: підопічні Потапа номіновані на престижну премію

334 Читать новость на русском
Гурт MOZGI – номінант на міжнародну премію
Гурт MOZGI – номінант на міжнародну премію / Instagram / @mozgiband

Гурт MOZGI, продюсером та учасником якого є репер Олексій Потапенко (Потап), отримав чималу популярність не тільки в Україні, але й за її межами. Колектив засвітився у списку номінантів на премію Berlin Music Video Awards 2019.

Хоч психоделічний кліп гурту MOZGI "Полюбэ" сподобався далеко не всім прихильникам, однак саме він допоміг українським артистам позмагатись за перемогу на престижній премії, яка вже всьоме проводиться у Німеччині. Підопічні Потапа потрапили до нової номінації "Найкращий треш".

Читайте також: Музична премія YUNA-2019 в Україні: список переможців

Український колектив побореться за статуетку Berlin Music Video Awards 2019 зі знаменитими артистами, зокрема, The Prodigy, FAQ та Corps. Оголошення результатів музичної премії відбудеться з 28 травня до 1 червня. Номінацію "Найкращий треш" розглянуть 31 травня. 

Кліп MOZGI на пісню "Полюбэ": дивіться відео

Ролик до пісні "Полюбэ" створили MOZGI Production спільно з режисером Леонідом Колосовським. За задумом авторів кліпу, співаки потрапляють в іншу галактику, де Олексій Потапенко постає у жіночому образі, а співак Ед приміряв look американської поп-зірки Майлі Сайрус. Окрім цього, режисер створив інтерактивний музей, в якому виставлені незвичні експонати – голограма голови Потапа та кокошник Олі Полякової.

Прем'єра психоделічного кліпу "Полюбэ" відбулась у жовтні 2018 року. З того часу ролик гурту MOZGI переглянули понад 15 мільйонів користувачів мережі. 

blog_ava
Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети
сьогодні
12188
Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини LifeStyle Потап Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
1 квітня 15:03 День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
2594
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1 квітня 14:17 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
216
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
1 квітня 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 6650
Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
31 березня 19:11 Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
6269
Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
31 березня 14:08 Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
4690
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук