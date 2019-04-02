Berlin Music Video Awards 2019: підопічні Потапа номіновані на престижну премію

Гурт MOZGI, продюсером та учасником якого є репер Олексій Потапенко (Потап), отримав чималу популярність не тільки в Україні, але й за її межами. Колектив засвітився у списку номінантів на премію Berlin Music Video Awards 2019.

Хоч психоделічний кліп гурту MOZGI "Полюбэ" сподобався далеко не всім прихильникам, однак саме він допоміг українським артистам позмагатись за перемогу на престижній премії, яка вже всьоме проводиться у Німеччині. Підопічні Потапа потрапили до нової номінації "Найкращий треш".

Читайте також: Музична премія YUNA-2019 в Україні: список переможців

Український колектив побореться за статуетку Berlin Music Video Awards 2019 зі знаменитими артистами, зокрема, The Prodigy, FAQ та Corps. Оголошення результатів музичної премії відбудеться з 28 травня до 1 червня. Номінацію "Найкращий треш" розглянуть 31 травня.

Кліп MOZGI на пісню "Полюбэ": дивіться відео

Ролик до пісні "Полюбэ" створили MOZGI Production спільно з режисером Леонідом Колосовським. За задумом авторів кліпу, співаки потрапляють в іншу галактику, де Олексій Потапенко постає у жіночому образі, а співак Ед приміряв look американської поп-зірки Майлі Сайрус. Окрім цього, режисер створив інтерактивний музей, в якому виставлені незвичні експонати – голограма голови Потапа та кокошник Олі Полякової.

Прем'єра психоделічного кліпу "Полюбэ" відбулась у жовтні 2018 року. З того часу ролик гурту MOZGI переглянули понад 15 мільйонів користувачів мережі.