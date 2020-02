Берлінале 2020: програма, дата проведення заходу і повний список фільмів

Вже через кілька днів у столиці Німеччини стартуватиме один із найпрестижніших кінофестивалів Європи – Берлінале 2020. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас цікаві деталі цьогорічного заходу, серед яких програма, дата проведення та інші.

Наприкінці січня 2020 року оргкомітет Берлінського міжнародного кінофестивалю оголосив повну програму основного конкурсу. До неї увійшло 18 стрічок з 18 країн.

Що цікаво, цьогоріч кінофестиваль відзначатиме не лише гідні стрічки та їхніх режисерів, але й свій ювілей – 70 років з першого проведення конкурсу. Саме тому для конкурсантів по-особливому приємно брати участь у ювілейній програмі.

Берлінале 2020 проходитиме у Берліні з 20 лютого до 1 березня.

Програма Берлінале 2020

Berlinale Talents

Темою програми Berlinale Talents стали "Колективи" (Collectives). До неї увійшло близько 100 заходів, 33 з яких будуть публічними. До списку знаменитих гостей увійшли актриса Кейт Бланшетт, ісландська композиторка та лауреатка BAFTA Гільдур Ґуднадоттір, а також почесна гостя Гелен Міррен та багато інших.

Європейський кіноринок (European Film Market (EFM))

Одразу після старту кінофестивалю при Берлінале 2020 з 21 по 25 лютого відбудеться програма EFM Horizon. Причетні до програми звертатимуть увагу на сталий розвиток, добробут, різноманітність, сторітеллінг (розповідання історій , – LifeStyle 24), штучний розум та імерсивні медіа. В рамках платформи EFM будуть представлені перспективні розробки в соціальній, технологічній, економічній і творчої сферах. Саме це дозволить фанатам індустрії заглянути в майбутнє індустрії кіно та розваг.

Також додамо, що в рамках спеціальних показів Берлінале 2020 покажуть фільм Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва "Номери". Прем'єра стрічки відбудеться 18 лютого.

До основної конкурсної програми потрапила кінокартина "ДАУ" (DAU), який, як вказано, створений в копродукції Німеччини, України, Великобританії та Росії.

Повний список фільмів основної конкурсної програми Берлінале 2020

1. "Берлін, Александерплац" (Berlin Alexanderplatz), Німеччина, Нідерланди

Режисер: Бурхан Курбані

​2. "ДАУ .Наташа" (DAU. Natasha), Німеччина, Україна, Великобританія, Росія

Режисери: Ілля Хржановський і Катерина Ертель

3. "Жінка, яка бігла" (The Woman Who Ran), Корея

Режисер: Хон Сан Су

4. "Видалити історію" (Delete History), Франція, Бельгія

Режисери: Бенуа Делепін і Густав Керверн

5. "Непроханий гість" (The Intruder), Аргентина, Мексика

Режисер: Наталія Мета

6. "Погані казки" (Bad Tales), Італія, Швейцарія

Режисери: Даміано і Фабіо Д'Інноченцо

7. "Перша корова" (First Cow), США

Режисер: Келлі Райхардт

8 . "Опромінений" (Irradiated), Франція, Камбоджа

Режисер: Ріті Панх

9. "Сіль сліз" (The Salt of Tears), Франція, Швейцарія

Режисер: Філіпп Гаррель

10. "Ніколи рідко іноді завжди" (Never Rarely Sometimes Always), США

Режисер: Еліза Хіттман

11. "Дні" (Days), Тайвань

Режисер: Цай Мін-Лян

12. "Необрані дороги" (The Roads Not Taken), Великобританія

Режисер: Саллі Поттер

13. "Моя маленька сестра" (My Little Sister), Швейцарія

Режисери: Стефані Шуа та Вероніка Реймонд

14. "Тут немає зла" (There Is No Evil,) Німеччина, Чехія, Іран

Режисер: Мохаммад Расулоф

15. "Сибір" (Siberia), Італія, Німеччина, Мексика

Режисер: Абель Феррара

16. "Всі мертві" (All the Dead Ones), Бразилія, Франція

Режисери: Каєтану Готард і Марко Дутра

17. "Ундіна" (Undine), Німеччина, Франція

Режисер: Крістіан Петцольд

18. "Ховаються" (Hidden Away), Італія

Режисер: Джорджо Дірітті