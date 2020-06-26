Знімальна команда довгоочікуваної кінострічки "Матриця 4" повернулась до роботи. Після кількох місяців перерви актори повернулись у Берлін, щоб зняти ключові сцени фільму. Разом з головним героєм фільму Кіану Рівзом у Німеччину прилетіла його кохана – художниця Олександра Грант.

Про зйомки нової частини легендарної "Матриці" стало відомо ще у серпні 2019 року. Тоді ж фанати були приголомшені новиною, що їхній улюблений герой в ролі Нео повернеться на кіноекрани. Зйомки у Сан-Франциско стартували у лютому 2020 року, а згодом, 17 березня перервались через введення карантину, повідомляє 24 канал.

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Після трьох місяців перерви у почалися чергові послаблення карантину, тож шоураннери "Матриці-4" вирішили повернутися до зйомок фільму. На фотографіях видання Ngoisao можна побачити в міжнародному аеропорту Берліна Шенефельд 55-річного Кіану Рівза та 47-річну Олександру Грант. Відомо, що художниця підтримує Кіану на зйомках: у лютому пару бачили в Сан-Франциско, а зараз кохана актора прилетіла з ним у Європу.

Знімальна команда "Матриці-4" у Берліні: фото Ngoisao



Окрім них на фото можна побачити інших головних героїв – Керрі-Енн Мосс і Нілу Патріка Харріса.