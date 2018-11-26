Біографія Бернардо Бертолуччі: чим запам'ятався кінорежисер
Як повідомляють ЗМІ, італійський кінорежисер помер на 78-му році життя від затяжної хвороби. Останній рік митець провів в Римі. Найкращі фільми режисера шукайте в статті.
Народився 16 березня 1940 року в Італії, у Пармі. Закінчив Римський університет, де вивчав сучасну літературу. Хоча Бертолуччі і отримав визнання як поет, у 1961 році він почав працювати помічником режисера у П'єра Паоло Пазоліні, який був другом його батька, поета й кінокритика.
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У віці 24-х років Бертолуччі зняв свій перший професійний фільм "Перед революцією" (1964). Потім він поставив за повістю Федора Достоєвського "Двійник" фільм "Партнер" (1968), знятий під впливом Жан-Люка Годара у дусі "нової хвилі" французького кіно.
Фільм "Перед революцією" – перша професійна картина Бертолуччі
Новий успіх чекав режисера після виходу на екрани його фільму "Конформіст" (1971), який був визнаний критиками шедевром світового кіно, а наступна стрічка, "Останнє танго в Парижі" (1973), справила незабутнє враження на глядачів і професіоналів кінематографа.
Найбільшим твором Бернардо Бертолуччі стала картина "Двадцяте століття" (1976).
Стрічка із Робертом де Ніро "Двадцяте століття" приніс режисеру світове визнання
Епічна стрічка "Останній імператор" (1987) удостоїлася світового визнання й отримала дев'ять "Оскарів". Проте фільм "Під покровом небес" за участі Дебри Вінгер і Джона Малковича зустрів набагато прохолодніший прийом критиків.
Новим етапом у творчості режисера стали зйомки "Маленького будди" (1994) з Кіану Рівзом у головній ролі і "Вислизаючої краси" (1996) з Лів Тайлер, Джеремі Айронсом та Жаном Маре, що підтвердили славу Бернардо Бертолуччі як одного з найкращих режисерів сучасного кіно.
Фільмографія італійського кінорежисера:
- 1962 – Кістлява чума
- 1964 – Перед революцією
- 1968 – Партнер
- 1969 – Любов і лють – епізод "Агонія"
- 1970 – Стратегія павука
- 1971 – Конформіст
- 1972 – Останнє танго в Парижі
- 1976 – Двадцяте століття
- 1979 – Місяць
- 1981 – Трагедія смішної людини
- 1982 – Вислизаюча краса
- 1988 – Останній імператор
- 1990 – Розколоте небо
- 1993 – Маленький Будда
- 1996 – Вислизаюча краса
- 1999 – Обложені
- 2002 – На 10 хвилин старше: Труба/Віолончель (2 dvd)
- 2003 – Мрійники
- 2003 – На десять хвилин старше: Труба + На десять хвилин старше: Віолончель
- 2012 – Ти і я
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