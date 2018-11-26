Біографія Бернардо Бертолуччі: чим запам'ятався кінорежисер

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Італійський режисер Бернардо Бертолуччі
Італійський режисер Бернардо Бертолуччі / Perasinema

Як повідомляють ЗМІ, італійський кінорежисер помер на 78-му році життя від затяжної хвороби. Останній рік митець провів в Римі. Найкращі фільми режисера шукайте в статті.

Народився 16 березня 1940 року в Італії, у Пармі. Закінчив Римський університет, де вивчав сучасну літературу. Хоча Бертолуччі і отримав визнання як поет, у 1961 році він почав працювати помічником режисера у П'єра Паоло Пазоліні, який був другом його батька, поета й кінокритика.

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У віці 24-х років Бертолуччі зняв свій перший професійний фільм "Перед революцією" (1964). Потім він поставив за повістю Федора Достоєвського "Двійник" фільм "Партнер" (1968), знятий під впливом Жан-Люка Годара у дусі "нової хвилі" французького кіно.

Фільм
Фільм "Перед революцією" – перша професійна картина Бертолуччі

Новий успіх чекав режисера після виходу на екрани його фільму "Конформіст" (1971), який був визнаний критиками шедевром світового кіно, а наступна стрічка, "Останнє танго в Парижі" (1973), справила незабутнє враження на глядачів і професіоналів кінематографа.

Найбільшим твором Бернардо Бертолуччі стала картина "Двадцяте століття" (1976).

Стрічка із Робертом де Ніро –
Стрічка із Робертом де Ніро "Двадцяте століття" приніс режисеру світове визнання

Епічна стрічка "Останній імператор" (1987) удостоїлася світового визнання й отримала дев'ять "Оскарів". Проте фільм "Під покровом небес" за участі Дебри Вінгер і Джона Малковича зустрів набагато прохолодніший прийом критиків.

Новим етапом у творчості режисера стали зйомки "Маленького будди" (1994) з Кіану Рівзом у головній ролі і "Вислизаючої краси" (1996) з Лів Тайлер, Джеремі Айронсом та Жаном Маре, що підтвердили славу Бернардо Бертолуччі як одного з найкращих режисерів сучасного кіно.

Фільмографія італійського кінорежисера: 

  • 1962 – Кістлява чума
  • 1964 – Перед революцією
  • 1968 – Партнер
  • 1969 – Любов і лють – епізод "Агонія"
  • 1970 – Стратегія павука
  • 1971 – Конформіст
  • 1972 – Останнє танго в Парижі
  • 1976 – Двадцяте століття
  • 1979 – Місяць
  • 1981 – Трагедія смішної людини
  • 1982 – Вислизаюча краса
  • 1988 – Останній імператор
  • 1990 – Розколоте небо
  • 1993 – Маленький Будда
  • 1996 – Вислизаюча краса
  • 1999 – Обложені
  • 2002 – На 10 хвилин старше: Труба/Віолончель (2 dvd)
  • 2003 – Мрійники
  • 2003 – На десять хвилин старше: Труба + На десять хвилин старше: Віолончель
  • 2012 – Ти і я

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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