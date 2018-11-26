Як повідомляють ЗМІ, італійський кінорежисер помер на 78-му році життя від затяжної хвороби. Останній рік митець провів в Римі. Найкращі фільми режисера шукайте в статті.

Народився 16 березня 1940 року в Італії, у Пармі. Закінчив Римський університет, де вивчав сучасну літературу. Хоча Бертолуччі і отримав визнання як поет, у 1961 році він почав працювати помічником режисера у П'єра Паоло Пазоліні, який був другом його батька, поета й кінокритика.

Читайте також: Помер італійський режисер Бернардо Бертолуччі, – ЗМІ

У віці 24-х років Бертолуччі зняв свій перший професійний фільм "Перед революцією" (1964). Потім він поставив за повістю Федора Достоєвського "Двійник" фільм "Партнер" (1968), знятий під впливом Жан-Люка Годара у дусі "нової хвилі" французького кіно.



Фільм "Перед революцією" – перша професійна картина Бертолуччі

Новий успіх чекав режисера після виходу на екрани його фільму "Конформіст" (1971), який був визнаний критиками шедевром світового кіно, а наступна стрічка, "Останнє танго в Парижі" (1973), справила незабутнє враження на глядачів і професіоналів кінематографа.

Найбільшим твором Бернардо Бертолуччі стала картина "Двадцяте століття" (1976).



Стрічка із Робертом де Ніро "Двадцяте століття" приніс режисеру світове визнання

Епічна стрічка "Останній імператор" (1987) удостоїлася світового визнання й отримала дев'ять "Оскарів". Проте фільм "Під покровом небес" за участі Дебри Вінгер і Джона Малковича зустрів набагато прохолодніший прийом критиків.

Новим етапом у творчості режисера стали зйомки "Маленького будди" (1994) з Кіану Рівзом у головній ролі і "Вислизаючої краси" (1996) з Лів Тайлер, Джеремі Айронсом та Жаном Маре, що підтвердили славу Бернардо Бертолуччі як одного з найкращих режисерів сучасного кіно.

Фільмографія італійського кінорежисера:

1962 – Кістлява чума

1964 – Перед революцією

1968 – Партнер

1969 – Любов і лють – епізод "Агонія"

1970 – Стратегія павука

1971 – Конформіст

1972 – Останнє танго в Парижі

1976 – Двадцяте століття

1979 – Місяць

1981 – Трагедія смішної людини

1982 – Вислизаюча краса

1988 – Останній імператор

1990 – Розколоте небо

1993 – Маленький Будда

1996 – Вислизаюча краса

1999 – Обложені

2002 – На 10 хвилин старше: Труба/Віолончель (2 dvd)

2003 – Мрійники

2003 – На десять хвилин старше: Труба + На десять хвилин старше: Віолончель

2012 – Ти і я

Читайте також: Помер відомий кінорежисер Ніколас Роуг – творець "451 градус за Фаренгейтом"