"Беру паузу у всіх соцмережах": співачка Джессі Джей зробила несподівану заяву

Британська співачка Джессі Джей, якій приписують роман з популярним актором Ченінгом Татумом, тимчасово відмовилась від соціальних мереж. У блозі вона вирішила пояснити прихильникам своє рішення.

За словами Джессі Джей, вона прагне більше часу проводити в реальному житті, а не у віртуальному. Причиною такого вибору стала смерть охоронця, який був для співачки як член родини.

Читайте також: У мережі порівняли екс-дружину та нову дівчину Ченнінга Татума: реакція співачки

"Рік почався з несподіваних і важких особистих обставин, які змусили мене проводити більше часу в реальному житті. Приділяти більше часу людям, яких я люблю, та собі. Коли в наше життя приходить смуток, важливо, щоб ми прийняли його. Тому я на деякий час беру відпочинок від усіх соціальних мереж", – зізналась Джессі Джей.

Це рішення буде тимчасовим, відтак згодом зірка відновить свої дописи. Наразі ж усі публікації, які з'являтимуться в соцмережах Джессі Джей, створюватимуть її помічники.

Я хочу відчувати момент і жити не за допомогою мого смартфона,

– додала Джессі Джей.

Варто зазначити, що після несподіваної смерті охоронця Дейва артистка опублікувала серію дописів з ним. Джессі Джей зізналась, що він був більше, ніж просто друг, а наче брат. Тому його втрата дуже повпливала на співачку.