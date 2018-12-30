"Беру паузу у всіх соцмережах": співачка Джессі Джей зробила несподівану заяву

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Джессі Джей тимчасово йде із соцмереж
Джессі Джей тимчасово йде із соцмереж / www.femalefirst.co.uk

Британська співачка Джессі Джей, якій приписують роман з популярним актором Ченінгом Татумом, тимчасово відмовилась від соціальних мереж. У блозі вона вирішила пояснити прихильникам своє рішення.

За словами Джессі Джей, вона прагне більше часу проводити в реальному житті, а не у віртуальному. Причиною такого вибору стала смерть охоронця, який був для співачки як член родини.

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"Рік почався з несподіваних і важких особистих обставин, які змусили мене проводити більше часу в реальному житті. Приділяти більше часу людям, яких я люблю, та собі. Коли в наше життя приходить смуток, важливо, щоб ми прийняли його. Тому я на деякий час беру відпочинок від усіх соціальних мереж", – зізналась Джессі Джей.

Це рішення буде тимчасовим, відтак згодом зірка відновить свої дописи. Наразі ж усі публікації, які з'являтимуться в соцмережах Джессі Джей, створюватимуть її помічники.

Я хочу відчувати момент і жити не за допомогою мого смартфона,
– додала Джессі Джей. 

Варто зазначити, що після несподіваної смерті охоронця Дейва артистка опублікувала серію дописів з ним. Джессі Джей зізналась, що він був більше, ніж просто друг, а наче брат. Тому його втрата дуже повпливала на співачку. 

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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