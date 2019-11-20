Best Fashion Awards 2019: які українські дизайнери отримали престижні відзнаки

У Києві пройшло довгоочікуване нагородження Best Fashion Awards 2019. Щороку відзнаку вручають талановитим вітчизняним дизайнерам, які вразили експертів останніми колекціями одягу. Хто ж отримав престижну нагороду у 2019 році – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Урочиста церемонія пройшла 19 листопада у приміщенні Fairmont Grand Hotel Kyiv. На нагороди претендували відомі вітчизняні бренди та модельєри. Їхню роботу оцінювали 33 фешн-експертів, зокрема, журналісти, критики, баєри та лідери суспільної думки. Шляхом голосування вони й визначили імена найкращих дизайнерів за версією Best Fashion Awards.

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Best Fashion Awards 2019: список переможців

Найкращий дизайнер жіночого одягу – Світлана Бевза (Bevza).

Найкращий дизайнер чоловічого одягу – Артем Климчук (Artemklimchuk).

Найкращий дизайнер аксесуарів – Руслан Багінський (Ruslan Baginskiy).

Відкриття року – Дафна Майберг (Dafna May).

Прорив року – Ксенія Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Найкраща фешн-постановка – Іван Фролов (Frolov)

Натхнення року – Уляна Бойко.

Sustainable fashion – Ксенія Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Цікаво, що це вже десята премія Best Fashion Awards, яка пройшла в Україні. Вперше за ці роки українська дизайнерка Ірина Джус (Dzhus) отримала спеціальну нагороду від гуманістичного руху UAnimals. Перемогу вона здобула у номінації Cruelty-free fashion.