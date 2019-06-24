BET Awards 2019: Бейонсе визнано найкращою R&B-співачкою

Популярна співачка Бейонсе отримала нагороду на заході BET Awards 2019, який прогримів 23 червня в Лос-Анджелесі.

Премія BET Awards раніше була заснована американським телеканалом Black Entertainment Television в 2001 році і триває до сьогодні. На врученні премій традиційно зібралося багато селебріті, артистів, спортсменів та інших.

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На події нагороди присуджуються виключно афроамериканцям за досягнення в різних сферах діяльності – від культури до спорту.

Список переможців BET Awards 2019:

Найкращий жіночий R&B/поп-виконавець – Бейонсе



​Бейонсе / Getty Images

Найкращий чоловічий R&B/поп-виконавець – Бруно Марс

Найкраща група – Migos

Найкраща колаборація – Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"

Travis Scott Ft. Drake – Sicko Mode: дивіться відео

Найкращий чоловічий хіп-хоп-виконавець – Nipsey Hussle

Найкращий жіночий хіп-хоп-виконавець – Cardi B



Cardi B / Getty Images

Найкращий кліп року – Childish Gambino "This Is America"

Childish Gambino – This Is America: дивіться відео

Найкращий кліпмейкер – Karena Evans

Найкращий новий артист – Lil Baby

Найкращий альбом року – Карді Бі "Invasion of Privacy"

Найкраща актриса – Реджина Кінг

Найкращий актор – Michael B. Jordan

Найкраща молода зірка – Marsai Martin

Найкращий фільм – "Чорний куклукскланівець"

Найкраща спортсменка – Серена Вільямс

Найкращий спортсмен – Стівен Каррі