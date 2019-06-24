BET Awards 2019: Бейонсе визнано найкращою R&B-співачкою
Популярна співачка Бейонсе отримала нагороду на заході BET Awards 2019, який прогримів 23 червня в Лос-Анджелесі.
Премія BET Awards раніше була заснована американським телеканалом Black Entertainment Television в 2001 році і триває до сьогодні. На врученні премій традиційно зібралося багато селебріті, артистів, спортсменів та інших.
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На події нагороди присуджуються виключно афроамериканцям за досягнення в різних сферах діяльності – від культури до спорту.
Список переможців BET Awards 2019:
Найкращий жіночий R&B/поп-виконавець – Бейонсе
Бейонсе / Getty Images
Найкращий чоловічий R&B/поп-виконавець – Бруно Марс
Найкраща група – Migos
Найкраща колаборація – Travis Scott Ft. Drake "Sicko Mode"
Travis Scott Ft. Drake – Sicko Mode: дивіться відео
Найкращий чоловічий хіп-хоп-виконавець – Nipsey Hussle
Найкращий жіночий хіп-хоп-виконавець – Cardi B
Cardi B / Getty Images
Найкращий кліп року – Childish Gambino "This Is America"
Childish Gambino – This Is America: дивіться відео
Найкращий кліпмейкер – Karena Evans
Найкращий новий артист – Lil Baby
Найкращий альбом року – Карді Бі "Invasion of Privacy"
Найкраща актриса – Реджина Кінг
Найкращий актор – Michael B. Jordan
Найкраща молода зірка – Marsai Martin
Найкращий фільм – "Чорний куклукскланівець"
Найкраща спортсменка – Серена Вільямс
Найкращий спортсмен – Стівен Каррі