Бет Харт завершила світовий тур повним sold out у Києві: фотозвіт

144
Бет Харт дала концерт у Києві
Бет Харт дала концерт у Києві / Прес-служба

6 грудня у Жовтневому палаці відбувся концерт легендарної Бет Харт. Американську співачку ставлять в один ряд із найкращими співачками світу. А вона сама неодноразово отримувала нагороди за свої досягнення і доводила, що вона – нова королева блюзу.

Світовий тур Бет Харт завершився у столиці України неабияким успіхом. Українська публіка подарувала американській співачці sold out та шалені оплески і захват від отриманого заряду енергії.

Читайте також: Легендарна Бет Харт подарує українцям пікантну суміш блюзових балад і запального року

Бет Харт у свою чергу віддала шанувальникам всю енергію і не шкодувала свого сильного голосу. Вона ділилась із кожним слухачем своїми емоціями, які неймовірно демонструвала під час виконання кожної пісні. Після третьої музичної композиції зірка не втрималась і пішла в зал до публіки, чим остаточно підкорила українського слухача. Її багато обіймали, говорили про любов і засипали оберемками квітів, а якийсь чоловік із залу навіть викрикнув: "Зроби мені дитину!", на що Бет Харт відповіла: "I don`t understand but love you too, sweety".

Бет Харт з концертом у Києві
Бет Харт з концертом у Києві / Прес-служба

До слова, кар’єра Бет Харт розпочалась у 1993 році в Лос-Анджелесі. В популярному телешоу Star Search вона отримала титул найкращої вокалістки, чим привернула до себе увагу американського слухача. Світову популярність вона здобула після хіта LA Song (Out of This Town), який звучав в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210".

Дивіться фотозвіт з концерту Бет Харт в Києві

Бет Харт у Києві
Бет Харт заспівала для українського слухача / Прес-служба

Бет Харт
Американська співачка підкорила українську публіку / Прес-служба

Бет Харт
Бет Харт з концертом у Києві / Прес-служба

Бет Харт
Американська виконавиця блюзу не шкодувала емоцій та голосу / Прес-служба

Бет Харт у Києві
Бет Харт зібрала повний sold out у Києві / Прес-служба

Бет Харт
Співачка завершила світовий тур концертом у столиці України / Прес-служба
 

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Музика Новини культури Концерти
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
9972
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1666
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2337
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7 грудня 15:36 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7587
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
7 грудня 14:00 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
61228
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
7 грудня 11:00 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
3937
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук