Бет Харт завершила світовий тур повним sold out у Києві: фотозвіт

6 грудня у Жовтневому палаці відбувся концерт легендарної Бет Харт. Американську співачку ставлять в один ряд із найкращими співачками світу. А вона сама неодноразово отримувала нагороди за свої досягнення і доводила, що вона – нова королева блюзу.

Світовий тур Бет Харт завершився у столиці України неабияким успіхом. Українська публіка подарувала американській співачці sold out та шалені оплески і захват від отриманого заряду енергії.

Бет Харт у свою чергу віддала шанувальникам всю енергію і не шкодувала свого сильного голосу. Вона ділилась із кожним слухачем своїми емоціями, які неймовірно демонструвала під час виконання кожної пісні. Після третьої музичної композиції зірка не втрималась і пішла в зал до публіки, чим остаточно підкорила українського слухача. Її багато обіймали, говорили про любов і засипали оберемками квітів, а якийсь чоловік із залу навіть викрикнув: "Зроби мені дитину!", на що Бет Харт відповіла: "I don`t understand but love you too, sweety".



Бет Харт з концертом у Києві / Прес-служба

До слова, кар’єра Бет Харт розпочалась у 1993 році в Лос-Анджелесі. В популярному телешоу Star Search вона отримала титул найкращої вокалістки, чим привернула до себе увагу американського слухача. Світову популярність вона здобула після хіта LA Song (Out of This Town), який звучав в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210".

Дивіться фотозвіт з концерту Бет Харт в Києві



Бет Харт заспівала для українського слухача / Прес-служба



Американська співачка підкорила українську публіку / Прес-служба



Бет Харт з концертом у Києві / Прес-служба



Американська виконавиця блюзу не шкодувала емоцій та голосу / Прес-служба



Бет Харт зібрала повний sold out у Києві / Прес-служба