Беверлі Хіллз, 90210: пісня Sunsay українського проєкту Cape Cod стала саундтреком серіалу
У п'ятницю,13 вересня, пройшла прем'єра фінальної серії продовження відомого серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210", у якій прозвучала пісня Sunsay українського електронного проєкту Cape Cod.
Вперше молодіжний серіал "Беверлі Хіллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) вийшов на телеекрани у 1990 році та з того часу стає популярним для різних поколінь. Автори кінострічки зняли продовження історії, показавши головних героїв після 30 років їхнього життя.
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У фінальному епізоді заграла пісня з альбому Cape Cod. Про це виконавець повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram. Що цікаво, композиція Sunsay була записана спільно з ірландським співаком Річардом Фаррелом і увійшла на альбом Echoes.
Коли, як грім серед ясного неба, прилетіла новина про те, що продюсерський склад серіалу взяв Sunsay в якості треку до серіалу, після 5 хвилин адреналінової ейфорії пішов цілий океан внутрішнього тепла і усвідомлення що все тут відбувається не просто так,
– заявив виконавець Cape Cod.
"Для мене, як і для більшості тінейджерів 90-х, серіал "Беверлі-Хіллс" був тим, що для наступних поколінь стали Skins і "Ейфорія". Чимось близьким і рідним, ніби герої серіалу були твоїми найкращими друзями. Незліченна кількість атрибутики у вигляді щоденників, рюкзаків, пеналів і наклейок. Одним словом – було все", – додав артист.
Cape Cod – Sunsay: дивіться відеокліп
Сюжет серіалу "Беверлі Хіллз, 90210"
У молодіжному серіалі "Беверлі Хіллз, 90210" автори проекту показали життя звичайних американських підлітків. У їхніх історіях було все: перша любов, дружба, зрада, відносини з батьками і нерозуміння з боку однолітків. Саме тому сюжет кінострічки стрімко підкорив весь світ.
Окрім цього, серіал розкривав такі теми, як інтимні стосунки, гомофобію, насильство, алкоголізм, наркоманію, жорстоке поводження в сім'ї, расизм, антисемітизм, ранню вагітність і захворювання на СНІД.
Представники Fox зізнались, що ідея про перезавантаження "Беверлі Хіллз, 90210" у них виникла вже давно. У продовженні серіалу вони хочуть показати, як змінилось життя головних героїв після 30 років. Сюжет для кінострічки сценаристи черпали із реальних фактів про голлівудських акторів, які постануть у "Беверлі Хіллз, 90210".
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