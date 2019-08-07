Беверлі Хіллз, 90210: що відомо про будинок Волшів з культового серіалу

Через 30 років після виходу одного з найвідоміших серіалів 90-х "Беверлі Хіллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) його фани з нетерпінням чекають, коли з’явиться продовження з улюбленими акторами в головних ролях.

7 серпня 2019 на телеканалі Fox покажуть 1 серію 1 сезону телесеріалу BH90210. Сезон буде мати 6 епізодів.

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У трейлерах та прев'ю до нового серіалу можна з легкістю впізнати головних героїв. Дженні Гарт (Келлі Тейлор), Єн Зірінг (Стів Сандерс), Брайан Остін Грін (Девід Сівер), Торі Спеллінг (Донна Мартін), Джейсон Прістлі (Брендон Уелш) і Габріель Картеріс (Андреа Цукерман), здається, зовсім не змінились, лише трохи подорослішали.

Не вистачатиме лише Люка Перрі, який грав роль Ділана Маккея. 4 березня він помер від інсульту.

"Беверлі Хіллз, 90210": дивіться відео

Напевно, кожен, хто дивився хоча б кілька серій "Беверлі Хіллз, 90210" про таке незвичне для українських підлітків життя американських тінейджерів, з легкістю впізнає будинок, в якому жили Брендон і Бренда.

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Що відомо про особняк Волшів? Дім, в якому за сюжетом разом з батьками жили близнюки Брендон і Бренда, існує насправді. Щоправда, розташований він не в однойменному елітному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Хіллз, а на окраїні мегаполіса за адресою 1675, East Altadena Drive, CA.

Впізнаваний особняк можна відшукати у тихому районі у крайньому ряду вулиці, за якою уже розкинулись мальовничі пагорби Каліфорнії.

Білосніжна вілла в іспанському стилі загальною площею 1500 метрів квадратних була збудована у 1928 році. У ній є 4 спальні, 4 ванні кімнати і 310 квадратів відкритого простору.

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Скільки зараз коштує будинок? У 1984 ціна особняка була 285 тисяч доларів США. Але з ростом популярності серіалу ціна невпинно повзла догори і на сьогодні становить понад 1,7 мільйона.

За словами місцевих ріелторів, ціна на цю відому хатину майже на 120% перевищує середню вартість подібної нерухомості в районі Альтаденти.

Власниця будинку 60-річна Мелісса зізнається, що вже звикла, що фани серіалу часто фотографуються біля її дому, розповіла вона виданню "Йод.Медia".

Під час зйомок "Беверлі-Гіллз, 90210" у 90-х її сім'я була змушена виїхати з власного помешкання, аби не заважати процесу. Сцени в домі знімали на 7 локаціях. Макет будинку творці серіалу взяли за основу і чимало дозйомок відбувались уже в павільйоні.

Як зараз виглядає будинок Волшів з "Беверлі Хіллз": дивіться фото

Тепер будинок за адресою 1675, East Altadena Drive став популярним місцем для "паломництва" туристів з різних куточків світу.

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