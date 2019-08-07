Беверлі Хіллз, 90210: що відомо про будинок Волшів з культового серіалу

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Беверлі Хіллз, 90210 – що відомо про будинок, в якому знімали серіал Беверлі Хіллз, 90210
Беверлі Хіллз, 90210: будинок, в якому знімали серіал / iod.media

Через 30 років після виходу одного з найвідоміших серіалів 90-х "Беверлі Хіллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) його фани з нетерпінням чекають, коли з’явиться продовження з улюбленими акторами в головних ролях.

7 серпня 2019 на телеканалі Fox покажуть 1 серію 1 сезону телесеріалу BH90210. Сезон буде мати 6 епізодів.

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У трейлерах та прев'ю до нового серіалу можна з легкістю впізнати головних героїв. Дженні Гарт (Келлі Тейлор), Єн Зірінг (Стів Сандерс), Брайан Остін Грін (Девід Сівер), Торі Спеллінг (Донна Мартін), Джейсон Прістлі (Брендон Уелш) і Габріель Картеріс (Андреа Цукерман), здається, зовсім не змінились, лише трохи подорослішали.

Не вистачатиме лише Люка Перрі, який грав роль Ділана Маккея. 4 березня він помер від інсульту.

"Беверлі Хіллз, 90210": дивіться відео

Напевно, кожен, хто дивився хоча б кілька серій "Беверлі Хіллз, 90210" про таке незвичне для українських підлітків життя американських тінейджерів, з легкістю впізнає будинок, в якому жили Брендон і Бренда.

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Що відомо про особняк Волшів? Дім, в якому за сюжетом разом з батьками жили близнюки Брендон і Бренда, існує насправді. Щоправда, розташований він не в однойменному елітному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Хіллз, а на окраїні мегаполіса за адресою 1675, East Altadena Drive, CA.

Впізнаваний особняк можна відшукати у тихому районі у крайньому ряду вулиці, за якою уже розкинулись мальовничі пагорби Каліфорнії.

Білосніжна вілла в іспанському стилі загальною площею 1500 метрів квадратних була збудована у 1928 році. У ній є 4 спальні, 4 ванні кімнати і 310 квадратів відкритого простору.

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Скільки зараз коштує будинок? У 1984 ціна особняка була 285 тисяч доларів США. Але з ростом популярності серіалу ціна невпинно повзла догори і на сьогодні становить понад 1,7 мільйона.

За словами місцевих ріелторів, ціна на цю відому хатину майже на 120% перевищує середню вартість подібної нерухомості в районі Альтаденти.

Власниця будинку 60-річна Мелісса зізнається, що вже звикла, що фани серіалу часто фотографуються біля її дому, розповіла вона виданню "Йод.Медia".

Під час зйомок "Беверлі-Гіллз, 90210" у 90-х її сім'я була змушена виїхати з власного помешкання, аби не заважати процесу. Сцени в домі знімали на 7 локаціях. Макет будинку творці серіалу взяли за основу і чимало дозйомок відбувались уже в павільйоні.

Як зараз виглядає будинок Волшів з "Беверлі Хіллз": дивіться фото

Тепер будинок за адресою 1675, East Altadena Drive став популярним місцем для "паломництва" туристів з різних куточків світу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ мечта детства️ Как у каждого подростка у меня были любимые шоу по : Симпсоны, Друзья, Злюки Бобры, но любимым оставался неизменно лучшим в моем личном рейтинге- Район Беверли Хиллс 90210! И вот я здесь, дом, в котором по мотивам сериала жили Бренда и Брендон Волш. ️ Хочу сразу уточнить, этот дом находится не в районе Беверли Хиллс, а в Северо-Восточном пригороде Лос-Анджелеса, туда мы добирались минут 40 на машине. Сам городок очень маленький, теплый, чистый, приветливый. Мы туда поехали рано утром, когда богатые люди выгуливают своих дорогих собак, но все это очень органично и на релаксе. К тому же, этот дом находится в самом крайнем ряду, после этой улицы начинаются горы и холмы, соответственно, движения тут почти ноль, что придает определенного романтизма этому месту. Представляю, что в каждом из этих домиков задний двор выходит на горы с пальмами. О какой депрессии может идти речь, когда утренний чай можно попить на крыльце с видом на Калифорнийские холмы? #районбеверлихиллз #беверлихиллз #беверли #калифорния #любимыйсериал #лосанджелес #ла #голливуд #лоракэй #блогосша #проамерику #тутвамнетам #жизньвсша #путешествия #русскаяамерика #русскиевамерике #украинцывамерике

Допис, поширений Lora Kay (@lorakay.usa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am I excited about @bh90210 debuting tonight? It’s possible. #casawalsh

Допис, поширений Doug Russell (@dougrussellespn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinner at the Walshes *insert opening credit fist pumps* #90210 #casawalsh #holyland

Допис, поширений Brian Reiss (@snaxinthecity)

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості Кіно Новини LifeStyle Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Новини США
Джерело: 24 канал
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