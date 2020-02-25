Бейонсе, Дженніфер Лопес та інші зірки відвідали церемонію прощання з Кобі Браянтом

У США попрощались зі знаменитим баскетболістом Кобі Браянтом та його донькою Джіанною, які загинули в авіакатастрофі. На скорботну церемонію прийшли родичі загиблого спортсмена та знаменитості, зокрема, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Бейонсе та Jay-Z, Крістіна Агілера. Мережу заполонили щемливі кадри, від яких неможливо стримати сліз.

Церемонія прощання з Кобі Браянтом відбулась 24 лютого в Стейплс-центрі, що в Лос-Анджелесі. Десятки тисяч людей прийшли, щоб взяти участь у скорботній події та віддати шану загиблому баскетболісту. Арена вмістила 30 тисяч людей, інші – дивились онлайн-трансляцію, яку вели на великих екранах.

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Відкривала пам'ятний концерт 38-річна Бейонсе, яка прийшла на скорботну подію в жовтому костюмі. Вбрання було символічним, адже саме такого кольору форма баскетбольної команди "Лос-Анджелес Лейкерс", за яку грав Кобі Браянт.

"Я тут, бо любила Кобі. І це його улюблені пісні. Я хочу заспівати їх разом з вами, настільки голосно, щоб він почув це", – зазначила Бейонсе на сцені.

Дивіться виступ Бейонсе на прощальній церемонії з Кобі Браянтом: відео

Після короткого виступу на сцену вийшла дружина спортсмена Ванесса та його три доньки – 17-річна Наталія, 3-річна Б'янка і 8-місячна Капрі. Вдова виголосила щемливу промову, в якій зізналась, що Кобі Браянт і 13-річна Джіанна були настільки близькими, що не змогли б продовжувати жити із втратою.

"Джіанна Браянт – страшенно мила і ніжна дівчинка. Вона завжди була дуже чуйною. Вона була татовою донечкою, але я знаю, що вона любила і мене. Вона була однією з моїх найкращих подруг. Ми не зможемо побачити, як Джіанна піде в середню школу з Наталією, у нас не було можливості навчити її водити машину. Я не зможу сказати їй, як чудово вона виглядає в день свого весілля. Я ніколи не побачу, як моя маленька йде до вівтаря, як батько і дочка танцюють разом, або як вона сама стане матір'ю… Бог знав, що вони не можуть бути на цій землі один без одного. Він повинен був забрати їх разом на небеса. Коханий, подбай про нашу Джіджі", – розповіла Ванесса Браянт.

Окрім цього, вона публічно подякувала Кобі Браянту за 19 років подружнього життя. Ванесса зізналась, що спортсмен був ідеальним чоловіком та батьком, тому досі не може оговтатись від того, що його більше нема.

Підтримати вдову прийшли колеги спортсмена Шакіл О'Ніл і Майкл Джордан, а також чимало зірок – Дженіфер Лопес і Алекс Родрігес, Кім Кардашян і Каньє Вест, Аліша Кіз, Джиммі Кіммел, Snoop Dogg, Крістіна Агілера. Всі вони не стримували своїх сліз та ділились спогадами про Кобі Браянта.

Що відомо про смерть Кобі Браянта?

Авіакатастрофа сталась вранці 26 січня 2020 року. Приватний гелікоптер, на борту якого був Кобі Браянт, його 13-річна донька Джіанна та ще 7 осіб розбився неподалік Лос-Анджелеса. Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Згодом повідомляли, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися. Усі пасажири та пілот загинули на місці трагедії.



У день загибелі Кобі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Вшанували пам'ять баскетболіста на масмштабних преміях – Греммі та Оскар. Окрім цього, журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.