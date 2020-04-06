Бейонсе і Jay-Z святкують 12 річницю шлюбу: мама співачки показала радісне фото з весілля

Американська співачка Бейонсе та її чоловік-репер Jay-Z останніми роками стали менш активними в мережі та світському житті, втім, навіть їхні батьки можуть нагадати публіці про найважливіші моменти з їхнього життя. До прикладу, мама Бейонсе, Тіна Ноулз, поділилась раритетним фото з весілля доньки.

Нова світлина раніше не з'являлась в мережі, тому після 12 років з дня одруження Бейонсе та Jay-Z шанувальники пари можуть насолодитись ще одним чудовим моментом з того дня. На фотографії щасливе подружжя крокує до гостей, тільки-но давши обітниці одруження. Бейонсе та Jay-Z виглядали неймовірно щасливими разом.

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Мені здається, що тільки вчора ці двоє йшли до вівтаря. Сьогодні, дванадцять років потому, це такі прекрасні спогади! Три чудових дитини і шалене кохання – це приголомшливо",

– не стримала емоцій Бейонсе.

Додамо, що весілля знаменитої пари 4 квітня 2008 року у Нью-Йорку було таємним, адже вперше про нього громадськість дізналась 22 квітня. До 5 вересня того ж року, коли відбувся концерт Fashion Rocks, Бейоне не носила на публіці обручки. Остаточно про одруження Бейонсе зізналася у відеофільмі на вечірці в підтримку альбому I Am ... Sasha Fierce в мангеттенському Sony Club.

З цікавинок варто додати, що заручальне кільце Бейонсе від Jay-Z коштувало 5 мільйонів доларів. На ньому був діамант вагою 18 карат. Весільну сукню розробила мама Бейонсе – Тіна Ноулз. У спільному шлюбі Бейонсе і Jay-Z народилося троє дітей: донька Блю Айві (2012) та двійнята – син Сер і донька Румі (2017).



Після народження двійнят, подружжя поновило шлюбні обітниці / Кадр з відео

У 2016 році в мережі виникли чутки, що подружжя збиралось розлучитись на тлі зрад Jay-Z. Співачка навіть випустила музичний альбом під назвою Lemonade, де співала про свій біль, а репер натомість у власних піснях зізнавався про романи та просив пробачення у дружини та дітей.