24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Бейонсе і Jay-Z святкують 12 річницю шлюбу: мама співачки показала радісне фото з весілля

- Читать новость на русском
Весілля Бейонсе і Jay-Z / Кадр з відео

Американська співачка Бейонсе та її чоловік-репер Jay-Z останніми роками стали менш активними в мережі та світському житті, втім, навіть їхні батьки можуть нагадати публіці про найважливіші моменти з їхнього життя. До прикладу, мама Бейонсе, Тіна Ноулз, поділилась раритетним фото з весілля доньки.

Нова світлина раніше не з'являлась в мережі, тому після 12 років з дня одруження Бейонсе та Jay-Z шанувальники пари можуть насолодитись ще одним чудовим моментом з того дня. На фотографії щасливе подружжя крокує до гостей, тільки-но давши обітниці одруження. Бейонсе та Jay-Z виглядали неймовірно щасливими разом. 

Цікаво Влад Яма вперше показав весільне фото та розсекретив дату шлюбу

Мені здається, що тільки вчора ці двоє йшли до вівтаря. Сьогодні, дванадцять років потому, це такі прекрасні спогади! Три чудових дитини і шалене кохання – це приголомшливо",
– не стримала емоцій Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Knowles (@mstinalawson)

 

Додамо, що весілля знаменитої пари 4 квітня 2008 року у Нью-Йорку було таємним, адже вперше про нього громадськість дізналась 22 квітня. До 5 вересня того ж року, коли відбувся концерт Fashion Rocks, Бейоне не носила на публіці обручки. Остаточно про одруження Бейонсе зізналася у відеофільмі на вечірці в підтримку альбому I Am ... Sasha Fierce в мангеттенському Sony Club.

З цікавинок варто додати, що заручальне кільце Бейонсе від Jay-Z коштувало 5 мільйонів доларів. На ньому був діамант вагою 18 карат. Весільну сукню розробила мама Бейонсе – Тіна Ноулз. У спільному шлюбі Бейонсе і Jay-Z народилося троє дітей: донька Блю Айві (2012) та двійнята – син Сер і донька Румі (2017).


Після народження двійнят, подружжя поновило шлюбні обітниці / Кадр з відео

У 2016 році в мережі виникли чутки, що подружжя збиралось розлучитись на тлі зрад Jay-Z. Співачка навіть випустила музичний альбом під назвою Lemonade, де співала про свій біль, а репер натомість у власних піснях зізнавався про романи та просив пробачення у дружини та дітей. 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Зіркові батьки Бейонсе
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:21 Епатажний блогер з України Павло Петель загинув у ДТП: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 4113
сьогодні , 09:31 Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото
Новини шоу-бізнесу 8626
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 159148
сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 91235
сьогодні , 05:30 Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 9936
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 32389
сьогодні , 12:05 Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети
Традиції 33918
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 218082
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук